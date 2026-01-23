Bayraktar: 2028'de 17 Milyon Haneye Yerli Doğal Gaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'da düzenlenen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) "Ev Sahibi Türkiye" projesi kura çekimi töreninde, enerji ve konut politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TOKİ'nin başarıları ve şehirleşme vurgusu

Bakan Bayraktar, konuşmasında AK Parti hükümetlerinin son 23 yılda yapılan büyük projelere işaret ederek, TOKİ'nin sessiz fakat etkili çalışmalarına dikkat çekti. Bayraktar, TOKİ'nin deprem sonrası 455 bin konutu 3 yıldan kısa bir sürede, 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim ettiğini ve son 23 yılda Türkiye'de 1 milyon 750 binin üzerinde konut inşa edildiğini hatırlattı.

"Herkes ev sahibi olana kadar üretmeye devam edeceğiz" mesajını veren Bayraktar, 500 bin konut hedefinin Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu, projeye yaklaşık 8 milyon başvuru yapıldığını ve şartları sağlayanların sayısının yaklaşık 5-6 milyon civarında olduğunu kaydetti.

Altyapı, elektrik ve doğal gaz hazırlıkları

Bakan, TOKİ konutları için elektrik, doğal gaz ve sokak aydınlatması altyapısının eksiksiz sağlanacağını belirtti. Depremde uygulanan örneklerin burada da aynen uygulanacağını söyleyen Bayraktar, enerji altyapısının hazır hale getirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Yerli doğal gaz hedefi: 2026 ve 2028 planları

Bayraktar, doğal gaz çalışmalarıyla ilgili olarak şunları dile getirdi: "Şu anda 4 milyon hanede, 4 milyon evde kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik. İnşallah bu 4 milyon hane 2026'da 8 milyona çıkacak. İki katına çıkacak. İnşallah 2028'e geldiğimizde 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını biz kendimiz karşılar hale geleceğiz."

Bakan, Karadeniz'de 2020'de yapılan keşif ve sonrasında denizden çıkarılan doğal gazın bugün kısmi olarak kullanıldığını, ayrıca Köprübaşı ilçesine doğal gazın önümüzdeki ay şubat ayında götürüleceğini söyledi. Yurt genelinde 81 ile ve 960'ın üzerinde yerleşim yerine doğal gaz ulaştığını, bu dönemde yaklaşık 240 bin kilometre boru döşendiğini vurguladı.

Enerji bağımsızlığı ve üretim hamleleri

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefini tekrarlayan Bayraktar, 2016 sonrası yerli kaynak aramalarına ağırlık verildiğini, Karadeniz'deki keşfin Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olduğunu söyledi. Ayrıca Gabar'da 2021'de yapılan petrol keşfini anımsatarak, orada günde 80 bin varil üretime ulaşıldığını belirtti. Bu çalışmaların terörle mücadele ve bölgenin kalkınmasına da katkı sağladığına dikkat çekti.

Sosyal destekler ve çağrı

Bayraktar, enerji faturalarında devlet desteklerinin sürdüğünü; doğal gaz faturalarının %45'inin, elektrikte faturaların ise neredeyse %50'sinin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı. Ekonominin güçlenmesiyle bu tür desteklerin sürdürülebilir olacağını belirterek vatandaşlardan güven ve destek istedi.

Konuşmasının sonunda, Manisa'da 41 şehit ailesinin kura çekimine tabi tutulmadan hak sahibi yapıldığını açıklayan Bakan Bayraktar'ın ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun yaptırdığı dua ve noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının TOKİ ve e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği duyuruldu.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Süer, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, TOKİ yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa merkezde 3 bin 500, il genelinde toplam 7 bin 549 konut için 62 bin 743 vatandaşın başvuru yaptığı bilgisi verildi.

