Bursa Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı Başladı

Açılış ve katılımcılar

Bursa Belediyeler Birliği öncülüğünde, İklim Değişikliği Başkanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) ve Bursa Mimar Mühendisler Grubu iş birliğiyle düzenlenen Bursa Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı Mövenpick Hotel’de başladı. Çalıştaya ev sahipliği yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte; Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mimarlar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, DSİ Bölge Müdürü Kenan Akyürek, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, AK Parti Bursa eski Milletvekili Bennur Karaburun, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bürokratlar ve meslek odaları üyeleri katıldı.

Çalıştayın gündemi

İki gün sürecek çalıştay boyunca kentin gelecekteki su güvenliği, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri ve entegre su yönetimi tartışılacak. Etkinlik akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. İçme suyu yönetimi, su kaynakları projeksiyonları, arıtma sistemleri, yeniden kullanım uygulamaları ile sanayi ve tarımsal su yönetimi gibi konular ele alınacak.

Oktay Yılmaz: Su sınırsız bir kaynak değil

Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılış konuşmasında suyun geleceğin inşasında en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti ve çalıştayın amacını vurguladı. Bursa’nın en önemli özelliklerinin yeşil ve su olduğuna işaret eden Yılmaz, son dönemde yaşanan gelişmelerin suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca su kesintilerinin plansızlık ve öngörüsüzlüğün sonucu olduğunu, belediyeciliğin ise mazeret üretmek değil, çözüm odaklı proje ve uygulamalar geliştirmek olduğunu kaydetti.

Akıllı yönetim ve nüfus baskısı

Başkan Yılmaz, Bursa’ya DSİ tarafından sağlanan kaynaklarla ilgili verileri paylaştı: Uludağ kaynakları, yeraltı suları, Nilüfer ve Doğancı barajları sayesinde yılda yaklaşık 245 milyon metreküp su temin edildiğini, yapımı tamamlanan Çınarcık Barajından 145 hm, planlanan Aksu Barajı ve Deliçay derivasyonu ile 42 hm ilave su kaynağı sağlanacağını söyledi. Ancak bu kaynakların geleceği güvence altına alması için akıllı ve sürdürülebilir yönetim gerektiğini vurguladı. Çalışmada ayrıca Su Yönetimi Genel Müdürlüğü verilerine atıf yapılarak, iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar ülke su kaynaklarının %25 azalması öngörülürken, artan nüfus nedeniyle su talebinin %50 artacağı belirtildi.

Veysel Eroğlu: Yatırımlar ve acil çözüm önerisi

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu doğru planlama ile su sorunlarının aşılabileceğini vurguladı. Eroğlu, hükümetleri döneminde Bursa için gerçekleştirilen yatırımların payını öne çıkararak Yeşil Bursa’daki mevcut su yatırımlarının yüzde 90’ının kendi dönemlerinde yapıldığını söyledi. Listelenen projeler arasında çok sayıda baraj ve tesis olduğu, 23 yılda Bursa’ya toplam 152 adet tesis kazandırıldığı ve bu tesislerin yatırım maliyetinin yaklaşık 76 milyar TL olduğu ifade edildi. Eroğlu, yakın vadede sorunun aşılması için Çınarcık Barajının devreye alınması ve buradan alınacak suyun arıtma tesislerine taşınarak Bursa’ya verilmesi gerektiğini belirtti.

Diğer katkılar ve kapanış

Mimarlar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı kuraklık ve su sorununun önemine dikkat çekerek çalıştaya teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çalıştayı geleceğe imza atacak bir girişim olarak nitelendirerek verimli geçmesini diledi. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay yuvarlak masa toplantıları ve oturumlarla devam etti.

Çalıştay takvimi

Bursa Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı 24 Ocak Cumartesi günü sona erecek ve ortaya çıkan önerilerin uygulanabilirlikleri değerlendirilecek.

