Costa: AB Her Türlü Baskıya Karşı Kendini Savunacak

Costa: AB Her Türlü Baskıya Karşı Kendini Savunacaktır

AB, uluslararası hukuku ve üyelerini koruma kararlılığında

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, AB'nin her çeşit baskıya karşı kendini savunacağını vurguladı.

"Kendimizi, üyelerimizi, vatandaşlarımızı, şirketlerimizi her türlü baskıya karşı savunmaya hazırız. AB bunu yapacak güçlere ve araçlara sahiptir" dedi.

Costa, uluslararası kurallara dayanan düzeni ve uluslararası hukuku koruyacaklarını belirtti ve "En güçlü olanın yasasının en zayıf olanın haklarının üzerinde üstün gelmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Costa ayrıca, "Çünkü uluslararası hukuk isteğe bağlı değil ve ittifaklar sadece bir dizi işlemden ibaret olamaz" dedi.

