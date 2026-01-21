Costa: AB Her Türlü Baskıya Karşı Kendini Savunacak

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosu'nda AB'nin uluslararası hukuku ve üyelerini her türlü baskıya karşı savunacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:06
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, AB'nin her çeşit baskıya karşı kendini savunacağını vurguladı.

"Kendimizi, üyelerimizi, vatandaşlarımızı, şirketlerimizi her türlü baskıya karşı savunmaya hazırız. AB bunu yapacak güçlere ve araçlara sahiptir" dedi.

Costa, uluslararası kurallara dayanan düzeni ve uluslararası hukuku koruyacaklarını belirtti ve "En güçlü olanın yasasının en zayıf olanın haklarının üzerinde üstün gelmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Costa ayrıca, "Çünkü uluslararası hukuk isteğe bağlı değil ve ittifaklar sadece bir dizi işlemden ibaret olamaz" dedi.

