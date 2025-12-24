Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Erdoğan Başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısına Katıldı

Toplantıda yerel yönetimler, devam eden hizmetler ve gelecek projeler ele alındı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, Türkiye genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesine yönelik geniş katılımlı bir oturum olarak gerçekleşti. Yerel yönetimlerin mevcut durumu, devam eden hizmetler ve kentlerin geleceğine yönelik projeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Aydınımız ve ülkemiz için daha fazla çalışmaya, kentimizi hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz."

