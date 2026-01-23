Bayramov-Celalzade Bakü Görüşmesi: İran'daki Durum ve İş Birliği Ele Alındı

Bayramov ve Celalzade'in Bakü görüşmesinde İran'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve Azerbaycan'dan geçen ulaşım koridorları ile iş birliği gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:57
Görüşmenin Öne Çıkanları

Bakü'de bir araya gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, İran'da yaşanan olaylar ve mevcut durum detaylı şekilde ele alındı.

Vahid Celalzade, resmi temaslar kapsamında Azerbaycan tarafına İran'daki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bayramov ise İran'daki istikrara verdikleri önemi vurgulayarak, son olaylarda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

İkili İlişkiler ve İş Birliği

Görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesinde cumhurbaşkanları arasındaki temaslar, karşılıklı ziyaretler ve devam eden siyasi diyalogun önemine vurgu yapıldı. Taraflar, ortak ilgi konularının görüşülmesinin iş birliğinin genişlemesine katkı sağladığını belirtti.

Heyetler ayrıca Ekonomik, Ticari ve İnsani İşbirliği Devlet Komisyonu'nun çalışmalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve bu mekanizmanın ikili iş birliğini derinleştirmede önemli rol oynadığını kaydetti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ulaştırma ve iletişim alanlarındaki iş birliği perspektifleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, Azerbaycan tarafından geçen ulaşım koridorlarının geliştirilmesinde gerçekleştirilen projelerin önemine dikkat çekti.

