Bayramov: "Dünyada hiçbir devlet, Türkiye kadar Azerbaycan’a yakın olmamıştır"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkenin 2025 yılı dış politika gündemini ve yapılan diplomatik adımları değerlendirmek üzere düzenlediği yıllık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı idari binasında gerçekleştirildi.

Yıllık basın toplantısının ana hatları

Bayramov, 2025 yılı boyunca ikili ve çok taraflı ilişkiler, bölgesel iş birliği mekanizmaları ve Azerbaycan’ın öncelikli dış politika adımlarına ilişkin bilgi verdi. Ülkenin diplomasideki faaliyetleri, bölge ile geniş kapsamlı temaslar ve somut projeler bağlamında ele alındı.

Komşu ilişkileri ve bölgesel temaslar

Bakan Bayramov, komşu ülkelerle ilişkilerin Azerbaycan dış politikasında öncelikli olduğunu vurguladı. "Türkiye, İran ve Gürcistan’dan Azerbaycan’a üst düzey ve yüksek seviyeli ziyaretler gerçekleştirilmiştir." Ayrıca, "2025 yılı itibariyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türkiye’ye 3, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Azerbaycan’a 4 çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir."

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçağın düşürülmesinin ardından Rusya ile ilişkilerde gerginlik yaşanmasına rağmen diyalog sürdü. 9 Ekim’de Düşenbe’de düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesi ve uçağın Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla vurulduğunun kabul edilmesi ile imzalanan mutabakat zaptı, ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli adımlar oldu.

Bölgesel iş birliğini gösteren adımlar arasında 28 Mayıs’ta Laçin’de Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında üçlü zirve, 22 Ağustos’ta Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan liderlerinin görüşmesi ve Ocak ayında Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan dışişleri, ekonomi ve ulaştırma bakanlarının 2. toplantısı yer aldı.

Bayramov, Cumhurbaşkanı’nın Orta Asya ülkelerine 14 karşılıklı ziyarette bulunduğunu ve aynı sayıda üst düzey karşılaşmanın Azerbaycan’da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Askeri iş birliği ve tatbikatlar

Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde güvenlik ve sivil savunma alanlarında iş birliğinin yoğunlaştığını belirten Bayramov, "2025’te Türkiye ile ikili ve çok taraflı olmak üzere toplam 18 tatbikata Azerbaycan askerleri katılmıştır." Ayrıca Azerbaycan’da düzenlenen 4 tatbikata Türkiye askerleri iştirak etmiş; bunlardan 2’si Kazakistan’da, 2’si Özbekistan’da gerçekleştirilmiştir. Bayramov, tatbikatlara TDT üyesi olmayan ülkelerin de davet edilebildiğini hatırlattı.

Batı yaklaşımları ve Karabağ meselesi

Bayramov, Batı ülkelerinin Karabağ’daki ayrılıkçı rejime yönelik farklı yaklaşımlarına tepki gösterdi. Özellikle mahkemede hakim karşısına çıkarılan Karabağ’daki ayrılıkçı rejimin sözde Dışişleri Bakanı David Babayan’a Batı’nın siyasi başkentleri tarafından 10 yıllık vize verildiğini örnek göstererek, çifte standart eleştirisinde bulundu.

İnsan hakları, antisemitizm ve İslamofobi değerlendirmesi

Bazı uluslararası aktörlerin başkalarının işlerine karışma eğilimini eleştiren Bayramov, dünyanın ana siyasi merkezleri arasındaki insan hakları tartışmalarına işaret etti. Bayramov, Azerbaycan’ın Antisemitizm ve İslamofobi gibi konularda birçok ülkeye örnek olabileceğini savundu ve Azerbaycan’ın hiçbir ülkenin içişlerine karışmadığını vurguladı.

Türkiye ile ilişkilerin niteliği

Türkiye’nin Azerbaycan için kardeş bir devlet olduğunu belirten Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye müttefik ülkelerdir. Bu ilişkiler gerçekten de eşi benzeri olmayan ilişkilerdir." ifadelerini kullandı. Bayramov, 44 günlük Vatan Savaşı sürecinde ve işgal döneminde Türkiye’nin Azerbaycan’a sağladığı manevi ve siyasi desteğin "tamamen farklı ve benzersiz nitelikte" olduğunu belirtti. Ayrıca "Dünyada hiçbir devlet, Türkiye kadar Azerbaycan’a yakın olmamıştır" sözünü yineledi.

Türkiye ile Ermenistan normalleşme gündemine değinerek, Türkiye’nin 2026’dan itibaren Ermenistan’a uçuşların başlatılacağı yönündeki hazırlıklar konusunda aylar öncesinden Azerbaycan ile temasların bulunduğunu ve bunun yeni bir durum olmadığını belirtti.

Filistin ve insani yardım

Bayramov, Azerbaycan’ın Filistin ile ilişkilerinin iki devletli çözüm ilkesine dayandığını, Filistin’e düzenli insani yardım sağlandığını ve Azerbaycan’ın hem Arap dünyası hem de diğer ülkelerle olumlu ilişkiler geliştirdiğini ifade etti. Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin uluslararası hukuka dayalı yaklaşımı değiştirmediğini vurguladı.

TRIPP / Zengezur Koridoru

Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) konusunda Bayramov, ABD temsilcilerinin Ermenistan ile müzakerelerde bulunduğunu, ancak güzergahın giriş ve çıkış noktalarının Azerbaycan sınırları içinde olduğu için Azerbaycan’ın onayı olmadan projenin hayata geçirilemeyeceğini kaydetti. Bayramov, projenin Nahçıvan ile ana toprak bağlantısı ve Doğu-Batı Orta Koridoru’na yeni bir kol oluşturma potansiyeline dikkat çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bölgesel perspektif

Bayramov, TDT’ye olan ilginin son yıllarda arttığını ve Türkiye’nin "TDT’nin öncü devletidir." ifadesinin bu bağlamda örnek teşkil ettiğini söyledi. Gebele Bildirisi’nde alınan kararlarla 'TDT Plus' formatının oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Ermenistan ile ticari ilişkiler

Ermenistan ile ticari ilişkilerin sıfırdan inşa edildiğini belirten Bayramov, petrol ürünleri ihracatı teklifinin kabul edilip ihracatın başladığını ve bazı Azerbaycan menşeli ürünlerin Ermenistan’a girdiğini aktardı. Toplum içinde bazı boykot çağrılarının marjinal olduğunu ancak bu faktörlerin ekonomik ilişkilerin genişletilmesinde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Bayramov, konuşmasında genel olarak Azerbaycan’ın dış politikada koordineli adımlarının somut ve olumlu sonuçlar verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın 2025 yılındaki faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirdiği yıllık basın toplantısında "Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı destek benzersiz nitelikte olmuştur. Dünyada hiçbir başka devlet, Türkiye kadar Azerbaycan'a yakın olmamıştır. Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) olan ilgi son yıllar içerisinde önemli ölçüde artmıştır. Türkiye, TDT'nin öncü devletidir. Türkiye'nin küresel ve uluslararası ölçekte artan nüfuzu buna açık bir örnektir" dedi.