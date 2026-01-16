Cevdet Yılmaz KKTC'de: Kıbrıs Türkleri Asla Yalnız Değildir

Cevdet Yılmaz KKTC Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve Türk milletinin selamlarını iletti ve Miraç Gecesi vesilesiyle tüm Kıbrıs Türk halkının kandilini tebrik etti.

Türkiye-KKTC İlişkilerinin Niteliği

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin sıradan iki devlet arasındaki bir ilişki olmadığını belirterek, Bizim aramızdaki ilişki herhangi iki devlet arasındaki ilişki değil. Çok daha farklı, çok daha özel bir ilişki ifadelerini kullandı. Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi vurgulayan Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ekonomi ve Yatırım Projeleri

Yılmaz, geçen yıl uygulanan 21 milyar TL tutarındaki iktisadi ve mali iş birliği programının Türkiye-KKTC tarihindeki en büyük program olduğunu hatırlattı ve bunun gerçekleştirme oranı itibarıyla tarihteki en yüksek gerçekleşme oranlarından birine sahip olduğunu kaydetti. Bu kapsamda hayata geçirilen projeler arasında Cumhuriyet Yerleşkesi, Lefkoşa Kavşağı, Ada Kıbrıs turizm çalışmaları ile eğitim, sağlık, tarım ve karayolları projelerinin bulunduğunu söyledi.

Sağlık Yatırımları

Sağlık yatırımlarına özel vurgu yapan Yılmaz, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, Kıbrıs Türkü’nün sağlık alanındaki haklı eleştirilerini karşılayacak çok önemli bir proje ifadesini kullandı.

Akıllı Ulaşım Projesi ve Yeni Destekler

Yılmaz, ziyaret kapsamında yarın lansmanı yapılacak olan Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi'ne dikkat çekti ve projenin trafik ve güvenlik açısından ileri bir adım olduğunu söyledi. Projeye Savunma Sanayi Başkanlığı'nın katkı sunduğunu aktararak emeği geçen mühendislere teşekkür etti.

Ayrıca yeni mali iş birliği programlarında girişimciliğe özel bir başlık açılacağını belirten Yılmaz, özellikle kadın ve genç girişimcilerin destekleneceğini ifade ederek, Bir ülke sadece kamu yatırımlarıyla kalkınamaz. Kamu yatırımlarını özel yatırımlar tamamlamalıdır dedi.

Kıbrıs Çözüm Vizyonu

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonunu tekrar ederek, Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı çözümünün anahtarı, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesidir dedi. Doğrudan uçuşlar, doğrudan ticaret ve temasların önünün açılmasının gerekliliğini vurguladı.

Rum Yönetimine Tepki

Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB dönem başkanlığı sürecinde Türkiye'nin adadaki askeri varlığına ilişkin yaptığı tanımları sert bir dille eleştirdi ve Bu tanımları şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Yok hükmündedir dedi. Türk askerinin 50 yıldır adada barış ve huzurun güvencesi olduğunu belirtti.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajı ile sonlandıran Yılmaz, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili farklı hayaller içine girmemelidir dedi ve KKTC'nin yanında sarsılmaz bir iradeyle duracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaptığı açıklamada, "Başka ülkeler, güçler ne derse desin, Kıbrıs Türkleri asla yalnız değildir" dedi.