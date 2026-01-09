Besim Dutlulu 2026 Hedeflerini Açıkladı: Manisa'ya Dev Projeler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Manisa'nın üç yıllık vizyonunu ve hayata geçirilecek büyük projeleri paylaştı.

Toplantıya kimler katıldı?

Programa Başkan Dutlulu'nun yanı sıra CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın ile Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Öner Aydın katıldı.

Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Dutlulu, gazetecilerin bayramını kutlayarak, "Sağlıkla, başarıyla, huzurla mesleğinizi yaptığınız, ekonomik kaygılar gütmediğiniz, işinizi yaparken hiçbir baskıyla karşılaşmadığınız nice Gazeteciler Günü’nde inşallah hep beraber oluruz. Bizler sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Hedef: 2026'yı hizmet yılı yapmak

Dutlulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yapılan açılışa değinerek yeni bir sistemle ilçe belediyeleriyle ortak proje modeline geçildiğini açıkladı. "Hedefimiz, 2026 yılını hizmet yılı yapmak" ifadelerini kullandı ve projelerde ilçe belediyelerinin hazırlayıcı, Büyükşehir'in ise maddi katkı sağlayıcı rol üstleneceğini belirtti.

3 yıllık vizyon: Kültür ve gençlik merkezleri

Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi planını anlatan Dutlulu, 5M’in olduğu 14 dönümlük alanda kültür merkezi, alt katlarda otopark, zemin katlarında dükkanlar ve ana binalarda konut yer alacağını, yaklaşık 2 bin 2 bin 500 metrekare alanda Manisa'nın en büyük modern kültür merkezinin planlandığını söyledi. İhale çalışmalarının sürdüğünü ve yıl içinde ihalenin yapılmasının hedeflendiğini aktardı.

Gülşah Durbay Gençlik Merkezi konusunda Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ile ortak proje yapılmasının öngörüldüğünü, Yunusemre'den devralınan Gençlik Merkezi'nin ise 6 ay içinde tamamlanacağını belirtti. Gençlik merkezinde E-spor merkezi, etüt merkezi, belediye daire başkanlıkları ile meclis ve konferans salonlarının yer alacağını kaydetti.

Kavşak projeleri için müjde

Kavşak projelerine ilişkin Dutlulu, Manisa merkezde belediye önündeki kavşağın proje ihalesinin Şubat ayında çıkacağını ve yaz aylarında yapım ihalesine gidileceğini söyledi. Akhisar ve Turgutlu için iki kavşak projesi bulunduğunu; Ergenekon Kavşağı ihalesinin Şubat civarında planlandığını, Ay-Yıldız Kavşağı'nın ise üst geçit şeklinde ve yaklaşık 500 metreyi bulacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Manisa Lisesi ve otopark projesi

Manisa Lisesi yeniden inşası ve altına geniş kapasiteli otopark yapılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Dutlulu, AK Parti milletvekillerine destekleri için teşekkür etti. Projenin maliyeti yüksek olmakla birlikte Manisa için gerekli olduğunu vurguladı ve görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Pazaryeri ve yeşil alan hamleleri

Pazaryerleri konusunda merkezde açıkta pazar uygulamalarının sürdüğünü belirten Dutlulu, Perşembe Pazarı'ndaki üst kapatma çalışmasının devam ettiğini; Karaköy pazarı için iki katlı pazaryeri ve üzerine üç kat otopark planladıklarını söyledi. Ayrıca şehir genelinde her yıl büyük yeşil alan kazandırmayı hedeflediklerini, Karaali'de 40 dönümlük bir proje ve Çaybaşı deresinde yenileme çalışmalarının planlandığını dile getirdi.

2026 ve 2029 hedefi

Dutlulu, 2026'nın yoğun bir çalışma yılı olacağını, 2029 seçim yılına projelerin tamamlanmış olarak gitmek istediklerini belirtti.

Basın mensuplarının soruları

Konuşmanın ardından Başkan Dutlulu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

