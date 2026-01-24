Beyaz Saray'dan 'Nihilist Penguen' ile Trump ve Grönland paylaşımı

Beyaz Saray, viral 'Nihilist Penguen' görselini Donald Trump ve Grönland bağlamında paylaştı; penguenin bölgede yaşamadığı tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:58
Beyaz Saray'dan 'Nihilist Penguen' ile Trump ve Grönland paylaşımı

Beyaz Saray'dan 'Nihilist Penguen' paylaşımı gündem oldu

Beyaz Saray, sosyal medyada viral olan Nihilist Penguen akımını kullanarak, yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel paylaştı. Görselde Donald Trump ile birlikte, bir elinde ABD bayrağı tutan penguenin buzlu bir Grönland manzarasında yürüdüğü görüldü.

Görselin amacı ve tepkiler

Paylaşımın başlığı 'Pengueni kucakla' olarak verildi. Bu hamle, Beyaz Saray tarafından Grönland politikasına dikkat çekme amacı taşıyor şeklinde yorumlandı. Ancak sosyal medya kullanıcıları, söz konusu penguenin Grönland'da yaşamadığını belirterek görselin coğrafi gerçeklikle uyumsuzluğuna dikkat çekti.

Nihilist Penguen akımının kökeni

İnternette 'Nihilist Penguen' olarak adlandırılan bu imge, aslında 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselinden alınan bir sahneye dayanıyor. Orijinal görüntüde bir Adelie pengueni, koloniden uzaklaşıp buzulların üzerine doğru yalnız yürürken görülüyordu. Sosyal medyada bu yalnız yürüyüş, anlam arayışı, motivasyon eksikliği ve yaşamın anlamsızlığı temalarıyla mizahi ve ironik biçimde ilişkilendirildi.

Paylaşım, hem Beyaz Saray'ın politik mesaj verme yöntemleri hem de yapay zeka ile üretilen görsellerin doğruluk ve bağlam açısından sorgulanmasına yeni bir örnek olarak kayda geçti.

