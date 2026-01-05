BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela Krizi: ABD'ye Sert Tepkiler ve Maduro'nun Kaçırıldığı İddiası

BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela krizi: Tartışma ve tepkiler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından Karakas’ta yakalandığı iddiası üzerine acil oturum gerçekleştirdi. Toplantıda Çin ve Rusya başta olmak üzere birçok ülke ABD’nin adımlarını sert biçimde eleştirdi.

BM’den uyarı: Durum kritik, daha geniş çatışma önlenebilir

BM Genel Sekreteri adına brifing veren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD’nin askeri eyleminin ardından Venezuela’nın durumu "askeri saldırganlık ve BM Şartı’nın ihlali" olarak nitelendirdiğini hatırlattı. DiCarlo, bu gelişmenin "istikrarsızlığın tırmanmasına ve bölgesel etkilere" yol açabileceğini ve emsal teşkil etme riski taşıdığı uyarısında bulundu. DiCarlo, "Durum kritik, ancak daha geniş ve daha yıkıcı bir çatışmanın önlenmesi halen mümkün" dedi ve kapsayıcı diyalog, egemenlik ve hukukun üstünlüğüne saygı çağrısı yaptı.

ABD’nin savunması: Operasyon "cerrahi" ve hedefi bir "firari"

Oturumda söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael G. Waltz, Washington’un operasyonunu savunarak ülkesinin hakkında iki iddianame bulunan "bir firariyi" yakalamak için "cerrahi nitelikte" bir müdahalede bulunduğunu söyledi. Waltz, Maduro ve eşi Cilia Flores’in ele geçirildiğini belirtti ve "Venezuela ya da Venezuela halkına karşı bir savaş söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Waltz, Maduro’yu "acımasız bir yabancı terör örgütünün lideri" olarak tanımladı ve yargı süreçlerinde suçlara ilişkin kanıtların sunulacağını savundu. Ayrıca Maduro’yu "narko-terörist" olmakla suçlayarak, Venezuela kaynaklı uyuşturucu akışına atıfta bulundu.

Çin: "Hiçbir ülke dünya polisi gibi davranamaz"

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Jia Guide, ABD’nin müdahalesini "tek yönlü, yasa dışı ve zorba" bir eylem olarak nitelendirdi. Guide, ABD’yi Venezuela’nın egemenliğini ve güvenliğini çiğnemekle suçladı ve Washington’u uluslararası çağrılara kulak verip diyaloğa dönmeye çağırdı. Guide, "Hiçbir ülke dünya polisi gibi davranamaz. Hiçbir devlet de kendisini uluslararası yargıç ilan edemez" dedi ve Maduro ile eşinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Rusya’dan kınama: "Yüce yargıç gibi davranmasına izin veremeyiz"

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD’nin eylemini uluslararası hukuka aykırı bularak kınadı. Nebenzia, Washington’ı "meşru şekilde seçilmiş Devlet Başkanı ve eşini derhal serbest bırakmaya" çağırdı ve sürecin hiçbir devletin Maduro’nun meşruiyetini tanıyıp tanımamasından etkilenmemesi gerektiğini vurguladı.

Nebenzia, ABD’yi neo-emperyalizm ile suçlayarak, operasyonun arkasındaki amaçların Latin Amerika’daki hakimiyet emelleri ve Venezuela’nın doğal kaynakları üzerinde kontrol sağlama girişimleri olabileceğini belirtti. "ABD’nin 'yüce yargıç' gibi davranmasına izin veremeyiz" dedi.

Venezuela: "Devlet başkanımız kaçırıldı"

Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD’nin adımlarının yalnızca Venezuela’nın egemenliğini değil, uluslararası hukukun güvenilirliğini ve BM otoritesini de tehlikeye attığını söyledi. Moncada, Venezuela’nın 3 Ocak tarihinde ABD tarafından "hiçbir hukuki gerekçe olmadan gayrimeşru bir silahlı saldırıya" maruz kaldığını iddia etti.

Moncada, saldırının "topraklarımızın bombalanması, sivil ve askeri can kayıpları, altyapının tahrip edilmesi ve Cumhuriyetin anayasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile First Lady Cilia Flores’in kaçırılmasını" içerdiğini belirtti ve bu saldırının arkasında Venezuela’nın doğal kaynakları ve jeopolitik konumuna yönelik çıkarlar olduğunu savundu.

Sonuç: BM Güvenlik Konseyi oturumu, ABD’nin Venezuela operasyonuna yönelik uluslararası endişe ve kınamaların ortaya konduğu bir platform oldu. Çin, Rusya ve Venezuela’nın sert tepkileri ve BM yetkililerinin gerilimin büyüme riski konusunda uyarıları, krizin diplomatik yollardan çözülmesi çağrılarını güçlendirdi.

