Erdoğan: Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, konuşmasında Gazze'ye ilişkin değerlendirmede bulunarak "Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı" ifadelerini kullandı.
