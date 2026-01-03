Erdoğan: Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında Gazze için 'son asrın en büyük soykırımlarından biri' dedi.