DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

Erdoğan: Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında Gazze için 'son asrın en büyük soykırımlarından biri' dedi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:33
Erdoğan: Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı

Erdoğan: Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Programda yapılan açıklama

Erdoğan, konuşmasında Gazze'ye ilişkin değerlendirmede bulunarak "Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı" ifadelerini kullandı.

Konuşma, program kapsamında yapılan açıklamalar arasında öne çıkan noktalardan biri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'den İstifa Eden Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak'ta AK Parti'ye Geçiyor
2
Senatör Mike Lee: Rubio, Maduro'nun ABD'de Tutuklandığını Bildirdi
3
Erdoğan: 2025 İhracatında Büyüme Stratejimiz Meyve Veriyor
4
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 71 Mahallede Sabah Namazı Buluşmaları
5
Erdoğan: Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı
6
Halit Doğan: Gülsan Sanayi'de %80 Anlaşma Oranı
7
Trump doğruladı: Venezuela'ya saldırı — Maduro ve eşi yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları