Bosna Hersek Bakanı Konakovic: AB Baskısına Rağmen Türkiye'ye Vize Olasılığı Zayıf

Konakovic, AB baskılarına rağmen Türkiye, Çin ve Rusya’ya vize uygulanmasının bu aşamada pek muhtemel olmadığını, bazı Körfez ve Azerbaycan kararlarının daha kolay olabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:29
Elmedin Konakovic, Avrupa Birliği’nin Bosna Hersek’e yönelik vize düzenlemeleri konusunda uyguladığı baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konakovic, dün akşam bir televizyon programında Brüksel’den gelen uyarıları değerlendirdi.

Konakovic, AB’nin Bosna Hersek’ten Türkiye, Çin, Rusya, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere vize uygulanması gerektiğine dair taleplerle geldiğini belirtti. AB politikalarına uyum kapsamında Azerbaycan, Katar ve Kuveyt için vize kararının daha kolay alınabileceğini ifade etti.

Konakovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer yandan jeopolitik ilişkiler nedeniyle bu aşamada Türkiye, Çin ve Rusya’ya vize uygulanması pek muhtemel değil".

"Çatışmanın eşiğindeydik"

Geçen yıla ilişkin değerlendirmesinde 2025 yılının Bosna Hersek için en karmaşık ve zorlu dönemlerden biri olduğunu kaydeden Konakovic, yaşanan gelişmeleri sert ifadelerle özetledi: "Bosna Hersek’e yönelik saldırıların hemen sonrasındaki dönemde bunların benzerleri oldu mu bilmiyorum. Gerçekten öyleydi. Uçurumun kenarındaydık. Hatta potansiyel olarak, çatışmanın eşiğindeydik".

Ağustos 2025 tarihinde mahkeme kararıyla görevden alınan Sırp Cumhuriyeti entitesinin eski Başkanı Milorad Dodik hakkında da konuşan Konakovic, Dodik’in iktidarda kalabilmek için Bosna Hersek’te bir savaş başlatmaya hazır olduğunu iddia etti. Öte yandan, birçok siyasetçinin öngördüğü gelişmelerin sokakta değil mahkemede sonuçlandığını vurguladı.

