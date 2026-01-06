Bosna Hersek Bakanı Konakovic: AB Baskısına Rağmen Türkiye'ye Vize Olasılığı Zayıf

Bosna Hersek Bakanı Konakovic: AB baskılarına rağmen Türkiye, Çin ve Rusya’ya vize pek muhtemel değil

Elmedin Konakovic, Avrupa Birliği’nin Bosna Hersek’e yönelik vize düzenlemeleri konusunda uyguladığı baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konakovic, dün akşam bir televizyon programında Brüksel’den gelen uyarıları değerlendirdi.

Konakovic, AB’nin Bosna Hersek’ten Türkiye, Çin, Rusya, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere vize uygulanması gerektiğine dair taleplerle geldiğini belirtti. AB politikalarına uyum kapsamında Azerbaycan, Katar ve Kuveyt için vize kararının daha kolay alınabileceğini ifade etti.

Konakovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer yandan jeopolitik ilişkiler nedeniyle bu aşamada Türkiye, Çin ve Rusya’ya vize uygulanması pek muhtemel değil".

"Çatışmanın eşiğindeydik"

Geçen yıla ilişkin değerlendirmesinde 2025 yılının Bosna Hersek için en karmaşık ve zorlu dönemlerden biri olduğunu kaydeden Konakovic, yaşanan gelişmeleri sert ifadelerle özetledi: "Bosna Hersek’e yönelik saldırıların hemen sonrasındaki dönemde bunların benzerleri oldu mu bilmiyorum. Gerçekten öyleydi. Uçurumun kenarındaydık. Hatta potansiyel olarak, çatışmanın eşiğindeydik".

Ağustos 2025 tarihinde mahkeme kararıyla görevden alınan Sırp Cumhuriyeti entitesinin eski Başkanı Milorad Dodik hakkında da konuşan Konakovic, Dodik’in iktidarda kalabilmek için Bosna Hersek’te bir savaş başlatmaya hazır olduğunu iddia etti. Öte yandan, birçok siyasetçinin öngördüğü gelişmelerin sokakta değil mahkemede sonuçlandığını vurguladı.

SARAYBOSNA (İHA) - BOSNA HERSEK DIŞİŞLERİ BAKANI ELMEDİN KONAKOVİC, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB) ÇEŞİTLİ ÜLKELERE VİZE UYGULANMASINA YÖNELİK BASKILARINA İLİŞKİN, "JEOPOLİTİK İLİŞKİLER NEDENİYLE BU AŞAMADA TÜRKİYE, ÇİN VE RUSYA’YA VİZE UYGULANMASI PEK MUHTEMEL DEĞİL" DEDİ.