Erdoğan’dan Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı

Törende iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ve dayanışma vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.

Törende Erdoğan, misafir heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin tarihsel ve kültürel temellere dayandığını belirtti. Konuşmasında ülke ilişkilerinin somut proje ve adımlarla güçlendirildiğini ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle:

"Başbakan Enver İbrahim ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, evvela kadim geçmişimize, sonra da ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor. Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İş birliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz"

Erdoğan, geçen yılki Kuala Lumpur ziyaretinde kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısının düzenlendiğini hatırlattı ve bu kurumsal çerçeveyle stratejik ortaklığın derinleştirileceğini belirtti. Konuşmasında Enver İbrahim'in bölgesel sorunların çözümündeki yapıcı rolüne de dikkat çekti.

Erdoğan'ın bu bölümdeki ifadeleri şöyle:

"Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur’u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin ilk toplantısını tertipledik. İnşallah önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Enver İbrahim’in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ayrıca, kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek iş birliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz"

Konuşmasını nişanı takdim gerekçesi ve iyi dileklerle tamamlayan Erdoğan, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Kıymetli misafirler; Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanını zatıalilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim. Bu vesileyle, dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum"

