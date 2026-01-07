Rusya'dan Sert Tepki: Marinera (eski 'Bella-1') Tankerine El Koyma

Ulaştırma Bakanlığı olayı kınadı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin daha önce 'Bella-1' olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine el koymasına tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin gemiyi Venezuela bağlantılı olması ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik bölgesinde ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Marinera adlı geminin 24 Aralık 2025 tarihinde Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları temelinde Rusya bayrağı altında seyir için geçici izin aldığı kaydedildi.

Bakanlık, olayın gelişimini aktarırken, karasuları dışında açık denizde gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktığını ve gemi ile iletişimin kesildiğini bildirdi.

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hatırlatılarak, açık denizde serbest seyrüsefer rejiminin geçtiği ve hiçbir devletin başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı olan gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip olmadığı vurgulandı.

