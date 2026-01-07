Erdoğan - Enver İbrahim: Türkiye-Malezya İşbirliğinde 10 Milyar Dolar Hedefi ve Stratejik Konsey

Erdoğan - Enver İbrahim: Türkiye-Malezya İşbirliğinde Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katıldı ve toplantı sonrasında ortak bir basın açıklaması yaptı.

Ticaret ve yatırım hedefleri

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaparak, "Malezya’yla birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle, bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacmi hedefi olarak belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaşılacağına inandığını belirten Erdoğan, Malezya'nın ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olduğunu ve iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması bulunduğunu hatırlattı.

Erdoğan, Malezya’nın Türkiye’deki yatırımlarını artırmasını arzu ettiklerini ve Başbakan Enver İbrahim’in Türk iş çevreleriyle yapacağı temasların verimli olmasını diledi.

Savunma sanayi ve beşeri ilişkiler

Görüşmelerde savunma sanayi konularının da ele alındığını kaydeden Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konuları da ele aldık. Bu alanlarda Malezya’yla birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor" dedi ve bundan sonraki süreçte kazan-kazan prensibi çerçevesinde ortak adımların değerlendirilmesinin süreceğini vurguladı.

Ayrıca iki ülke ilişkilerinin beşeri boyutuna da önem verildiğini, halklar arası diyalogu güçlendirecek adımların eğitim, kültür ve turizm alanlarında devam ettirileceğini belirtti. Bölgesel ve uluslararası meselelerde benzer görüşlere sahip olduklarını, özellikle Gazze konusunu birlikte takip edeceklerini ekledi.

Erdoğan, 2019 yılında ilan edilen "Yeniden Asya" girişimi kapsamında ASEAN ile iş birliğine önem verdiklerini, Malezya'nın 2025 ASEAN Dönem Başkanlığı görevini başarılı şekilde yürüttüğünü ifade ederek Enver İbrahim'e teşekkür etti ve kendisine Cumhuriyet Nişanı tevcih edileceğini duyurdu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in değerlendirmesi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise, "Biz sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz. Türk halkının kapasitesine, Türk sanayinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz" diyerek iş birliğini, ticaret ve yatırımı artırma kararlılığını vurguladı. Enver İbrahim, 10 milyar dolar hedefine ulaşmanın iddialı olmadığını, Malezya'nın yarı iletkenler ve yeni teknolojilerde önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

İmzalanan ortak bildiri ve anlaşmalar

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Enver İbrahim, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulması hakkındaki ortak bildiriyi imzaladı.

Ayrıca toplantıda imzalanan anlaşmalar ve tarafları şunlardır:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Malezya Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği I. Ortak Komite Toplantısı Tutanağı" — Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malezya adına Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir.

"Türkiye Cumhuriyeti Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı" — Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Ybhg. Datuk Sikh Shamsul İbrahim Sikh Abdul Majid.

"Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Malezya İthalat-ihracat Bankası Arasında Mutabakat Zaptı" — Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ile Malezya İthalat-İhracat Bankası Başkanı Datuk Nurbayu Kasim Chang.

"Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ve Malezya Uluslararası Stratejik ve Araştırmalar Merkezi Arasında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" — SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ile Malezya adına Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mohd Faiz Abdullah.

"Desan Tersaneleri ve Malezya İçişleri Bakanlığı Arasında Bir Adet Çokamaçlı Görev Gemisi Alımına İlişkin Kabul Mektubu" — DESAN Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ile Malezya adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Amran Mohamed Zin.

"Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İle Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" — BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Malezya adına MCMC Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din.

Toplantı, iki ülke arasında hem ekonomik hem de stratejik iş birliğini derinleştirmeye dönük somut adımların atıldığı bir zemini teyit etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM İLE TÜRKİYE-MALEZYA YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ BİRİNCİ TOPLANTISINA KATILDI. ERDOĞAN VE ENVER TOPLANTININ ARDINDAN ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.