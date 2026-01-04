Bozgeyik: 'Gaziantep, Türkiye Yüzyılı’nın yıldızı olacak'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 2025 yılının Gaziantep için son derece başarılı geçtiğini vurgulayarak, '2025, hükümetimiz ve yerel yönetimlerin işbirliği ile mega projelerin hayata geçirildiği bir yıl oldu' dedi. Bozgeyik, Gaziantep'in gelecekte Ortadoğu'nun en önemli sanayi, ticaret, turizm, spor, sağlık ve eğitim merkezlerinden biri olma hedefinde emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

2025'te mega projeler ve altyapı güçlenmesi

Bozgeyik, geçtiğimiz yıl tamamlanan projelerle Gaziantep'in kamu yatırımları açısından altın dönemini yaşadığını ifade etti. Şehrin sanayi, ticaret, sağlık, eğitim, ulaşım ve turizm altyapısının güçlendiğini, bölgedeki huzurun artmasıyla birlikte Gaziantep'in her anlamda bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

'Türkiye’nin yeni Marmara’sı, Ortadoğu’nun çekim merkezi'

Vali Kemal Çeber’in 'Gaziantep gelecekte Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi olacaktır' sözlerine atıf yapan Bozgeyik, Gaziantep'in sadece bölgenin değil, Ortadoğu'nun da cazibe merkezi olacağını belirtti. Bozgeyik, şehrin yatırım ve altyapı avantajlarının bölgesel çekim gücünü artıracağını kaydetti.

'Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı olmaya adayız'

Gaziantep Modeli olarak tanımlanan 'birlikte iş yapma modeli'nin kenti başarıya taşıdığını belirten Bozgeyik, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkemizi her anlamda daha güçlü, daha saygın bir konuma getirecek. Gaziantep de güçlenen altyapısı ile Türkiye Yüzyılı'na en fazla katkı sunacak, Türkiye Yüzyılı’nın adeta yıldızı olacak bir şehir olmaya adaydır' dedi.

Fırat-OSB isale hattı: Tarihi dönüm noktası

Bozgeyik, Aralık ayında açılışı yapılan Fırat-OSB İsale Hattı'nın Gaziantep için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve ilgili kurumlara teşekkür eden Bozgeyik, bu proje sayesinde Gaziantep sanayisinin susuzluk riskini atlattığını ve üretim altyapısının güçlendiğini belirtti. Ayrıca Dülük-OSB tünellerinin OSB ile şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çekti.

2025'te 4 hastane binası tamamlandı

Sağlık yatırımlarına değinen Bozgeyik, 2025 yılında 4 hastane binasının tamamlandığını söyledi. Buna göre Nizip Devlet Hastanesi 400 yataklı yeni binasına taşındı, OSB Hastanesi hizmete girdi, 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ek binası ile 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin 300 yataklı ek binası tamamlandı. Bozgeyik, bu yatırımların vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunacağını ifade etti.

BÜSEM: Gaziantep’in yeni ticaret üssü

Vizyon projelerden biri olarak gösterilen BÜSEM ile ilgili olarak Bozgeyik, tamamlandığında 150 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde inşa edilen BÜSEM'in, Gaziantep'in üretim gücünü ve ekonomik potansiyelini yükselteceğini belirtti. BÜSEM bünyesindeki Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sitesi daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından hizmete açılmıştı.

Ulaşımda Amanos tünelleri ve lojistik avantaj

Bozgeyik, ulaşım altyapısının kalkınmadaki önemine dikkat çekerek Amanos tünellerinin tamamlanmasının bölge için yeni bir milat olacağını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep'in lojistik ve ulaşım açısından önemli avantajlar elde edeceğini, sanayi yatırımlarının hızlanacağını, istihdam ve ihracatın artacağını vurguladı.

Spor yatırımları ve Kamil Ocak Spor Salonu

Spor altyapısına katkılarını hatırlatan Bozgeyik, Kamil Ocak Spor Salonu'nun Aralık ayında açılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Bozgeyik, Gaziantep'in sporla güçlendiğini, amaçlarının şehri ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahibi yapacak tesislerle donatmak olduğunu söyledi. Ayrıca Rumkale'nin su sporları merkezi olarak geliştirilmesi için yapılan keşif ve planlama sürecine dikkat çekti.

Bozgeyik, gençlere yönelik spor yatırımlarına öncelik verildiğini ve şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

