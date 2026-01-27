Bursa Kent Akademisi eğitmenleri yeni döneme hazır

Bursa Kent Akademisi eğitmenleri, yarıyıl tatilindeki hizmet içi eğitimlerle mesleki donanımlarını güçlendirdi. Yeni dönem eğitimleri 2 Şubat Pazartesi başlayacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:29
Hizmet içi eğitimlerle mesleki yetkinlikler güçlendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Kent Akademisi’nde görev alan eğitmenler, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programıyla yeni döneme hazırlanarak mesleki donanımlarını güçlendirdi.

Programın amacı, eğitmenlerin daha kaliteli ve yenilikçi eğitimler sunabilmesini sağlamak olarak belirlendi. Eğitimlerde protokol kuralları, farkındalık, drama ve sürdürülebilirlik başlıklarına odaklanıldı. Bu kapsamdaki çalışmalarla eğitmenlerin mesleki yetkinliklerinin artırılması, güncel eğitim yaklaşımlarına dair bilgi edinmeleri ve eğitim süreçlerine yeni bakış açıları kazandırılması hedeflendi.

Katılımcılar ayrıca kültürel ve mesleki farkındalığı artırmaya yönelik atölye çalışmaları kapsamında Bursa Kent Müzesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yeni dönem eğitimleri 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

