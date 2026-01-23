Büyükataman: Terörsüz Türkiye MHP’nin Devlet Politikası

İsmet Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefinin Devlet Bahçeli liderliğinde devlet politikası haline geldiğini ve MHP'nin 2026'da sahada olmaya devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:15
Bursa'da düzenlenen 2026'nın ilk basın toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefinin Genel Başkan Devlet Bahçeli önderliğinde devlet politikası haline geldiğini belirtti. Büyükataman, bu hedefin milli birlik ve ülkenin bekası için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Bahçeli liderliğinde devlet politikası

Büyükataman, Genel Başkan Bahçeli'nin kararlı duruşunun ve Cumhurbaşkanı'nın desteğinin, Terörsüz Türkiye hedefine devlet aklıyla yön verdiğini söyledi. Bu anlayışın Türkiye'nin iç cephesini güçlendirdiğini ve bin yıllık kardeşliği tahkim ettiğini ifade etti.

Yurtta milli birlik, sahada kararlı duruş

2025 yılı boyunca "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenen Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında ülke genelinde vatandaşlarla bir araya gelindiğini aktaran Büyükataman, bu buluşmaların milli birlik ruhunu diri tuttuğunu söyledi.

81 il, 963 ilçede vatandaşla yüz yüze

Büyükataman, 24 Ekim 2025'te başlatılan Hayırlı Günler Komşum ziyaretleri ve Derdiniz Derdimizdir sohbet programlarıyla Türkiye genelinde 81 il ve 963 ilçede toplam 76.544 program gerçekleştirildiğini bildirdi. Bursa'da ise 17 ilçeyi kapsayan 1.601 programla vatandaşların evlerine misafir olunduğunu kaydetti.

Her şeyden önce Türkiye

Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Her Şeyden Önce Türkiye anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, milletin huzuru, güvenliği ve ülkenin bekası için 2026 yılında da sahada olmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

