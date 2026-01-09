Ekrem Alfatlı: 'Asgari Ücret Enflasyonu Tetiklemiyor'

BBP'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü açıklamaları

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen basın kahvaltısında 2025'in en büyük sorununu ekonomi olarak nitelendirdi. Alfatlı, açıklanan asgari ücret artışının vatandaşın geçim sıkıntısını gidermekten uzak kaldığını ifade etti.

"Asgari ücret açlık sınırı değil insanca yaşam ücreti olması gerekir" diyen Alfatlı, asgari ücretin enflasyonu tetikleyen bir unsur olmadığını savundu: "Asgari ücretin asla enflasyonu tetikleten bir etken olmadığını iddia ediyorum".

Asgari ücret ve emekli maaşları

Alfatlı, 2024 yılında enflasyonun yüzde 45 civarındayken asgari ücretin yüzde 30 artış sağladığını, şimdi enflasyon oranının yüzde 31 olarak açıklandığını ve asgari ücrete yapılan artışın yüzde 27 olduğunu belirtti. Alfatlı, asgari ücretlinin geçmişten kalan yüzde 50 hakkı olduğunu söyledi.

BBP olarak 22 bin 104 lira olan asgari ücretin yüzde 50 artışla 33 bin lira seviyesine yükseltilmesini talep ettiklerini, ancak açıklanan rakamın 28 bin 75 lira olduğunu ifade etti. Bu rakamın mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emekli maaşlarına da değinen Alfatlı, 16 bin 881 lira olan emekli maaşlarının artırıldığını ancak bunun çok yetersiz kaldığını, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yakın olmasının gerektiğini kaydetti.

Güvenlik ve SDG'ye dair değerlendirme

Yapılan iyi niyetlere rağmen karşı tarafın samimiyetsiz olduğunu belirten Alfatlı, "Biz BBP olarak terörsüz bir Türkiye’yi savunuyoruz. Biz insanların huzur içerisinde yaşadığı Türkiye’yi savunuyoruz. Tabi ki terör olmasın istiyoruz, çocuklarımız şehit olmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı. Karşı tarafı emperyalistlerin aparatları olarak nitelendirerek örgütleri eleştirdi ve güvenlik güçlerinin operasyonlarına vurgu yaptı.

Halep ve Suriye'nin kuzeyine ilişkin değerlendirmesinde Alfatlı, "SDG diyerek yumuşatmaya çalışıyorlar ama Suriye’nin kuzeyi PKK’nın yuvalandığı yerler" dedi. Ayrıca PJAK, PYD/YPG referanslarını ve Meclisteki gelişmeleri anımsatarak birlik çağrısında bulundu: "Kim bu ülkede kendini nasıl ifade ediyorsa bir ve beraber yaşamak istiyoruz".

