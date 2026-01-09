Canik, Samsun’da Kamu Yatırımları ve İnovasyonda Öne Çıkıyor

Samsun’un Canik ilçesi, merkezi ve yerel yönetim iş birliğiyle yürütülen yatırımlar ve inovatif projelerle Türkiye gündeminde öne çıkıyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçenin yapılan yatırımlarla “Türkiye’nin parlayan merkezlerinden biri” hâline geldiğini vurguladı.

Toplantı ve tanıtılan projeler

Başkan Sandıkçı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve ilçede tamamlanan ile devam eden projeleri paylaştı. Tanıtılan projeler arasında Samsun Şehir Hastanesi, Canik Hükümet Konağı, Polis Merkezi, İlçe Jandarma Merkezi, Millet Bahçesi, Şehr-i Bahçe Konutları, Fen Lisesi, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi, Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi ile belediye imkanlarıyla yapılan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Orman Okulu, Hanım Konakları, Gençlik Merkezi, Can Sofrası, 26 adet akıl ve zekâ oyunu sınıfı, Sosyal Yaşam Merkezleri, Sıfır Atık Köyü, Halk Kütüphanesi, Doğal Yaşam Merkezi, Hayvan Bakımevi, Meslek Edindirme Kursları, Engelsiz Yaşam Parkı, Ters Ev, Sıfır Atık Marketi, Katı Atık Merkezi yer aldı.

Başkan Sandıkçı’dan mali ve idari değerlendirme

Sandıkçı, ilçedeki mali disipline dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün Samsun’da borcu olmayan tek belediyeyiz. Türkiye’de saygı duyulan belediyeler arasındayız ki aldığımız belediyenin ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Bunu hiçbir zaman bir şikâyet konusu olarak gündeme getirmedik. Eğer bu görevleri almışsak gereğini yapmamız gerekiyordu. Hamdolsun biz de bu kadarını ancak yapabildik. İnşallah kalan zamanda da başladığımız projeleri bitireceğiz. Benim tarzım biraz daha farklı. Ben bir şeyi söyleyince onu bitirmeden uyuyamıyorum, rahat edemiyorum".

Avrupa şehirleriyle karşılaştırma

Sandıkçı, şehirlerin gelişmişlik düzeyi hakkındaki görüşlerini de şu sözlerle aktardı: "Avrupa’dan eksiğimiz yok, fazlamız var" ve devamında, "Türkiye’deki şehirlerin Avrupa şehirlerinin gerisinde olmadığına dikkat çeken Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, 'Samsunspor, Avrupa’da maçlar oynadı... Öyle abarttığımız gibi şehirler yok. Birçoğunun çok çok ötesindeyiz.'" ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve eğitim yatırımları

İlçe belediyeleri içinde teknolojiye öncelik verdiklerini belirten Sandıkçı, teknoloji ve eğitim alanındaki atılımları şöyle özetledi: "İlçemizdeki projelerimizi sizlere gösterdik. Projeler arasında yol çalışmalarını falan koymayın dedim arkadaşlara. Çöp falan koymayın dedim. Birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Bu alanda da hamdolsun özellikle teknoloji, bilim ve eğitim alanında farklı bir formatla ilerliyoruz. Bugün hayatımızın tam içerisinde olan yapay zekâ ile alakalı Türkiye’de en önde olan ilçelerden bir tanesiyiz. Türkiye’nin ilk yapay zekâ festivalini gerçekleştirdik. Türkiye’nin en büyük bilim şenliğini gerçekleştirdik. TEKNOFEST’i ilk gerçekleştiren ilçelerden biriyiz.'"

Kentsel dönüşüm ve şehirleşme

Canik’i merkez ilçeler arasında değerli bir konuma taşıma hedefiyle yapılan dönüşüm çalışmaları hakkında Sandıkçı şunları söyledi: "2024 seçimlerinde bir cümle kurmuştum. Demiştim ki inşallah 2029’dan önceki seçimlere kadar Canik’i Atakum’la eşdeğer anılır hâle getireceğiz." Soğuksu Kentsel Dönüşüm’de 175 dönümlük alanda sona yaklaşıldığını, şu ana kadar 420’nin üzerinde bina yıkıldığını ve bunun yaklaşık 1200-1300 daireye denk geldiğini belirtti. Ayrıca boşaltılmayı bekleyen 150-200 bina olduğu ve yıl ortasına doğru alanın büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Mali disiplin ve kredi kullanımı

Mali yönden örnek bir belediye olduklarını vurgulayan Sandıkçı, "Canik Belediyesi bugüne kadar bir Türk lirası kredi kullanmamıştır. Ne özel bankalardan ne de İller Bankası’ndan kredi kullanmadık. Son yedi yılda da kredi kullanmayan tek belediyeyiz." sözleriyle öz kaynak yönetiminin önemine dikkat çekti.

Şehir Hastanesi’nin bölgeye etkisi

Şehir Hastanesi projesine ilişkin değerlendirmesinde Sandıkçı, projenin hızlı tamamlandığını ve belediyenin kamulaştırma yükünü üstlendiğini belirtti: "Şehir Hastanesi gibi bir projeyi 5 yılda bitirdik. Kaynağı merkezi hükümetten geldi ancak imarını yaptık, kamulaştırmasını Canik Belediyesi olarak biz üstlendik. Canik Belediyesi mülkiyetinde olan 250 dönüm araziyi bu yatırım için ayırdık. Bugün o bölgedeki 250 dönüm arazinin değeri 5 milyar TL’dir." Raylı sistemin bölgeye ulaşacağı, altyapı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi ile sürdüğü ve Şehir Hastanesi’nin ilçede yapılaşma ve ruhsat hareketliliğini artırdığı vurgulandı.

Canik, hem mali disiplin hem de teknoloji ve kentsel dönüşüm projeleriyle Samsun’da dikkat çeken bir merkez olma hedefini sürdürüyor.

