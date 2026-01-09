Kosova’da Oy Sayımı Tamamlandı: KDTP Meclise 2 Türk Milletvekili Gönderdi

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 28 Aralık’ta yapılan erken genel seçimlerin kesin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre Vetvendosje Hareketi oyların %51,11486.994 oy ve 57 milletvekilliği kazandı.

KQZ Sözcüsü Valmir Elezi, Kosova dışından posta yoluyla kullanılan oyların son bölümünün de sayıldığını ve Oy Sayım ve Sonuç Merkezi’ndeki (QNR) işlemlerin saat 02.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi. Elezi ayrıca, Genel Seçimler Yasası uyarınca siyasi partilerin itirazlarını ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren 48 saat içinde Seçim Şikâyet ve İtiraz Paneli’ne (PZAP) sunma hakkına sahip olduklarını hatırlattı.

Kesin Sonuçlar

Resmi sonuçlara göre diğer partilerin durumu şöyle belirlendi: Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 20,19 oy alarak 192.407 oy ve 22 milletvekili; Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,23 ile 126.102 oy ve 15 milletvekili; Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 5,50 oranında 52.370 oyla 6 milletvekilliği elde etti. Sırp Listesi ise mecliste Sırp toplumuna ayrılan garantili sandalyeleri aldı.

KDTP ve Kosovalı Türk Temsiliyeti

120 sandalyeli Kosova Meclisi’ne bu seçimde Kosovalı Türkleri temsilen tek Türk partisi olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) katıldı. KQZ verilerine göre KDTP, toplam 5.408 oy alarak meclise 2 Türk milletvekili göndermeyi başardı. Bu sonuçlar, azınlık toplulukları için ayrılan sandalyeler dâhil olmak üzere Meclis’in toplam 120 milletvekili ile oluşacağını kesinleştiriyor. Seçmen katılımının yaklaşık %45 olduğu bildirildi.

Adayların Mesajları

Ergül Mazrek: "Değerli halkımın desteğiyle listede ilk üçe girdim. Beni destekleyen başta Mamuşa olmak üzere bütün seçmenlere çok teşekkür ederim. Seçim kampanyasında ben hep şunu savundum ‘biz bir olursak Mamuşa’dan 2 milletvekili çıkarabiliriz’. Amacım Kosova’daki Türkleri yeniden bir araya getirip birlik olup beraber hareket etmek. Meclise girmemiz halinde başta eğitimde var olan sıkıntıları ve bir sağlıkçı olarak da sağlıkta yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan beni destekleyen başta Mamuşa, yurt dışındaki gurbetçilerimize ve Kosova’daki seçmenimize çok teşekkür ederim"

Fatma Taçi: "İlk üçe girdim bu da çok gurur verici bir şey. Ayrıca bir kadın olarak girmekten ve mecliste yer almaktan onur duyuyorum. Sizlerin bana vermiş olduğu destek sayesinde oradayım hepinize çok çok teşekkür ediyorum"

Taçi, eğitim geçmişine ilişkin olarak ise, ilk, orta ve liseyi Mamuşa’da okuduğunu; sonrasında Prizren’deki Ukşin Hoti Üniversitesinden Sınıf Öğretmenliği Bölümünü tamamladığını, Anadolu Açık Öğretim’de ikinci bir üniversite okuduğunu ve Prizren Ukşin Hoti Üniversitesinde yüksek lisansını sürdürdüğünü belirtti. Taçi, "İlk önce dilimizi, kültürümüzü ve geleceğimize yön veren çalışmalar yapmak istiyorum. Tabi kadınlarımızın gençlerimizin ve tüm Türk halkının sesi olmak için meclise gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERGÜL MAZREK