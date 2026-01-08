Sanchez: Gazze Şeridi’ne asker göndermeye hazırız

Başbakan Pedro Sanchez, fırsat doğduğunda Gazze’ye barış gücü önerisini parlamentoya sunacağını ve Ukrayna’ya asker konuşlandırma istekliliğini yinelediğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’deki Büyükelçiler Konferansı açılış konuşmasında, ülkesinin dış politikası ve güvenlik yaklaşımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sanchez, Avrupaâ€™nın güvenlik mimarisinin yeniden tanımlandığı bir dönemde İspanya'nın tarihsel olarak ilk kez sürece aktif şekilde dahil olduğunu vurguladı. Gazze'deki duruma ilişkin olarak ise, fırsat doğduğunda harekete geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Açıklama: Filistin’e barış gücü teklifi parlamentoya taşınacak

Sanchez, "Fırsat doğduğunda, barışı tesis etme vazifesini nasıl ilerletebileceğimizi gördüğümüzde Filistin’e barış gücü gönderme konusunu parlamentoya önereceğim" dedi. Konuşmasında Filistin ve Gazze Şeridi'nin unutulmadığını, İspanya'nın bölgede umudun yeniden inşasına aktif katılması gerektiğini ifade etti ve "Oradaki durum halen tahammül edilemez" sözlerine yer verdi.

Ukrayna'ya asker konuşlandırma istekliliği

Sanchez, bir barış anlaşması sağlanması halinde Ukrayna'ya asker konuşlandırma konusundaki istekliliklerini de yineledi. Ukrayna'da barışa ulaşılmasının "kritik" ve "belirleyici" bir an olduğunu belirten Sanchez, "İspanya, ülkemizden çok uzak birçok bölgeye barışı koruma birlikleri göndermişken, bir Avrupa ülkesi olan Ukrayna’ya barışı koruma birlikleri göndermememiz nasıl mümkün olabilir?" ifadelerini kullandı.

Geçmiş tutum: İsrail hakkında sert çıkış

Geçtiğimiz sene mayıs ayında Sanchez, İsrail’i "soykırımcı devlet" olarak nitelendirmişti. İspanya, Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhinde açılan soykırım davasına müdahil olarak desteğini belirtmişti. Sanchez liderliğindeki hükümet ayrıca Gazze’deki soykırım iddiaları nedeniyle İsrail ile tüm askeri ticareti yasaklayan bir silah ambargosunu uygulamaya koymuştu.

