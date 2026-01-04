DOLAR
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a 'Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' Ödülü

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından '2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' seçildi; ödül 07 Ocak 2026'da verilecek.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:51
Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu

Denizli'nin Çameli ilçesinde hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu üyeleri tarafından '2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' seçildi.

Arslan'ın yürüttüğü projeler ve ilçe yönetimindeki performansı, federasyonun değerlendirmesinde öne çıktı. Karar, üyelerin oylarıyla alındı.

Ödül töreni, 07 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 15.00'te Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu'nda düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

