Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a 'Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' Ödülü
Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu
Denizli'nin Çameli ilçesinde hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu üyeleri tarafından '2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' seçildi.
Arslan'ın yürüttüğü projeler ve ilçe yönetimindeki performansı, federasyonun değerlendirmesinde öne çıktı. Karar, üyelerin oylarıyla alındı.
Ödül töreni, 07 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 15.00'te Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu'nda düzenlenecek törenle takdim edilecek.
ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN’A "YILIN EN BAŞARILI İLÇE BELEDİYE BAŞKANI" ÖDÜLÜ