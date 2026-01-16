Erdoğan, MÜSİAD Heyetini Dolmabahçe Ofisi'nde Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti
İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) heyetini İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi ve görüşme basına kapalı yapıldı.
