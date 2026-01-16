CIA Başkanı Ratcliffe, Karakas’ta Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Görüştü

CIA Başkanı Ratcliffe Karakas’ta Delcy Rodriguez ile Görüştü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe, dün Venezuela’nın başkenti Karakas’ta geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Görüşmeyi, adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Görüşmenin içeriği ve iletilen mesaj

Yetkiliye göre görüşme 2 saat sürdü ve Ratcliffe, Rodriguez’e ABD’nin taraflar arasında daha iyi bir çalışma ilişkisi kurulmasına yönelik beklentilerine ilişkin bir mesaj iletti. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinde güven tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ele alınan başlıca konular

Görüşmede, istihbarat alanında işbirliği, ekonomik istikrar ve Venezuela’nın özellikle uyuşturucu kaçakçıları açısından ABD’nin rakipleri için güvenli bir bölge olamayacağının sağlanması gibi konular ele alındı. Yetkili, Ratcliffe’in açıkça Venezuela’da faaliyet gösteren suç örgütlerinden Tren de Aragua çetesine değindiğini ve Venezuela’nın artık bu tür uyuşturucu kaçakçılarına destek sağlayamayacağını ifade ettiğini aktardı.

Ziyaretin önemi

Ratcliffe’in Karakas ziyareti, yetkiliye göre ABD’nin 3 Ocak’ta Karakas’a düzenlediği hava saldırıları sonucu Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanıp ülke dışına çıkarılmasından bu yana Venezuela’ya yapılan en üst düzey ABD’li yetkili ziyareti olarak kayda geçti.

Delcy Rodriguez’in statüsü

Delcy Rodriguez, Maduro yönetiminde devlet başkanı yardımcılığı görevini yürütmüş, ABD ordusunun Maduro’yu yakalayarak ABD’ye götürmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Rodriguez, Trump yönetimini Maduro’yu "kaçırmakla" suçlamış ve liderin ülkesine iade edilmesi çağrısında bulunmuştu. Washington ise Rodriguez’i, Venezuela’da istikrarın korunması amacıyla geçici lider olarak kabul edilebilir bir isim olarak nitelendirmişti.

Trump, Machado ve Washington’un tutumu

ABD Başkanı Donald Trump da dün Beyaz Saray’da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile görüştü. Görüşmede Machado, daha önce kazandığı Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a takdim etti. Washington yönetimi ayrıca, Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden Edmundo Gonzalez’in 2024 seçimlerini kazandığını öne sürerken, muhalefetin iktidarı devralması gerektiğine dair açık bir tutum sergilemekten kaçınıyor.

