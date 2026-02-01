CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mecitözü'de: 'Gönül yapanlar kazanacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’un Mecitözü ilçesinde açılan Hitit Kültür Merkezinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında iktidarın uygulamalarını eleştirirken, CHP'li belediyelerin hizmetlerini ve karşılaştıkları engelleri gündeme taşıdı.

İktidara eleştiri ve belediye engellemeleri

Özel, CHP’li belediyelere yönelik cezalandırma iddialarına dikkat çekerek, "Şaka değil, belediye başkanlarımız ve belediyeyi yöneten bütün bürokratlar neredeyse, en önemli, en kritik noktadaki arkadaşlarımız cezaevine konulmuşken, ’CHP çalışamasın’, ’hizmet edemesin’, ’CHP’yi felç edelim ki milletin gönlüne girmesinler’, ’bir kez daha bizi yenmesinler, gelecek seçimlerde iktidar olmasınlar’ diye bu kötülükler yapılırken bu hizmet yapılıyor" dedi.

Mecitözü'nün demografik ve idari kayıpları

Özel, Mecitözü nüfusundaki gerilemeyi ve bölgedeki kurum kapanışlarını eleştirdi. Nüfus 26 binden 13 bine düşmüş. Özel, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Adliye kapatmış, pancar dairesi kapanmış, Telekom kapanmış, Tapu Dairesi kapanmış, askerlik şubesi kapanmış, Orman İşletmesi kapatılmış, cezaevi kapatılmış, Beke Kaplıcası 25 yıldır kapalı bekliyormuş." Mecitözü'nün AK Parti iktidarı döneminde göç verdiğini savundu ve gençlerin gözü yurt dışında olduğunu belirtti.

CHP'li belediyelerin hizmetleri ve deprem konutları eleştirisi

Özel, belediyelerin sunduğu hizmetleri anlatarak şu verileri paylaştı: "Türkiye genelinde kreş sayımız 800’e ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazansaydı olmayacak 800 kreşte bu ülkenin yoksul ailelerin çocukları kreşe gidiyor. 77 tane öğrenci yurdu yaptı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. 165, 116’ncısı burada açılacak kent lokantası var. 4 kap sıcak yemeği yarım tas çorba fiyatına veriyor. Yurt genelinde 160 tane halk marketimiz, halk mandıramız, halk ekmeğimiz var."

Deprem konutlarına ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, iktidarın bu alandaki uygulamalarını şu sözlerle değerlendirdi: "Anahtarını vermeden boş senede imza istiyorlar. Afet Kanunu ’faiz yasak’ diyor, faiz hanesini boş bırakmış, oraya çizgi çekene anahtarını vermiyorlar." Ayrıca, yapılan eserlerin inkar edildiğini ifade ederek eleştirdiği kişilere tepki gösterdi.

Engellemelere rağmen birlik ve umut mesajı

Her türlü engellemelere rağmen çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Özel, "Bunlar karaladıkça Allah yardım ediyor, bunlar kötüledikçe millet takdir ediyor. Bunlar yalana boğulmuş" diye konuştu. Özel, birlik mesajı vererek, "Omuz omuzayız, kol kolayız, el eleyiz, gönül gönüleyiz" ifadelerini kullandı.

"Bunların kötü sözlerine kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz" diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı: "En sonunda gönül kıranlar değil, gönül yapanlar kazanacak. Kalbi taşlaşanlar, bu kadar hizmeti gördüğü halde ’taş üstüne taş koymuyorlar’ yalanına sığınanlar değil, kalbinde insan sevgisi ve millete hizmet aşkı olanlar kazanacak. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız."

