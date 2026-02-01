ABD, Rusya ve Ukrayna Abu Dabi'de 4-5 Şubat'ta Toplanıyor

Üçlü görüşmelerin yeni turu için tarih ve beklentiler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, üçlü görüşmelerin bir sonraki turunun 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceğini sosyal medya hesabından açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna heyetinin önemli bir görüşmeye hazır olduğunu ve sonucun savaşa onurlu ve kalıcı bir son getirmeye yaklaşmasını istediğini belirtti.

Bu görüşmeler, ABD aracılığıyla yürütülen müzakere sürecinin parçası. Taraflar son turu 23-24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi'de gerçekleştirmişti. O toplantıya Ukrayna heyetinin başında Rüstem Umerov, ABD heyetinin başında Steve Witkoff ve Rusya heyetinin başında İgor Kostyukov yer almıştı.

23-24 Ocak görüşmesi sırasında savaşın sonuçlanmasına yönelik kesin bir karar alınmadı. Ancak hem Witkoff hem de Zelenskiy toplantıyı yapıcı ve pozitif olarak değerlendirdi. Rus basınında da toplantının tamamen sonuçsuz kaldığı yönünde ifadeler kullanılmadı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bir hafta boyunca Kiev ve çeşitli bölgelerdeki enerji altyapılarına yönelik saldırı düzenlenmeyeceği konusunda teminat verdiği bildirildi.

