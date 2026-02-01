Özgür Özel Çorum’da: 'CHP 47 Yıl İkinci Parti Kalsa da Millete Saygısını Kaybetmedi'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum merkezindeki Abide Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde halka seslendi. Konuşmasında demokrasi, ekonomi ve siyasi sorumluluk temalarını ön plana çıkardı.

Siyaset ve demokrasi vurgusu

Özel, demokratlığın sadece kazandığı akşam nutuk atmak olmadığını belirterek 'Siyasetçinin demokrat olduğu, seçimi kazandığı akşam belli olmaz' dedi. Seçim sonuçlarına saygı göstermenin siyasetçinin görevi olduğunu vurguladı ve belediye başkanlarına başarı dileğinde bulunduklarını söyledi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: 'Türkiye’ye Cumhuriyeti getiren, sonra çok partili rejimi, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir.' Aynı bölümde iktidarı eleştirerek, 'Kendi seçilince millete methiyeler düzen, ‘milli irade’ diyen ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyum atayan, iftira eden ve rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetidir, tükenmiş Erdoğan’ın siyasetidir' ifadelerini kullandı.

Türkiye İttifakı'na çağrı

Özel, vatandaşları Türkiye İttifakı etrafında birleşmeye davet etti: 'Bugün Türkiye’de mücadele otokrasiyle demokrasi arasındadır.' Çorum halkına seslenerek 100 yıl öncesine benzer bir yürüyüş çağrısı yaptı ve 'Artık, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakında birleşme zamanıdır' diye konuştu.

Özel, Çorum'un tüm toplumsal kesimlerini isim vererek bir araya çağırdı: 'Çorum’da Alevisiyle, Sünnisiyle, Türk’üyle, Kürt’üyle, göçmeniyle, Boşnak’ıyla, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Müslüman demokratlarla, muhafazakar demokratlarla, sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Çorum’un tüm demokratlarının bir araya gelip ve hakkını alma zamanıdır.'

Ekonomi eleştirileri

Ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, emekli ve asgari ücret verilerini sundu: 'Emeklinin 20 bin lira, asgari ücretlinin 28 bin lira almasının utancı içerisindeyiz. Türkiye’de çiftçilerin ortalama geliri 19 bin 700 lira olmuş.' Ayrıca güncel sınırları hatırlatarak 'Bugün açlık sınırı 31 bin lira olarak açıklandı, yoksulluk sınırı ilk kez üç haneli rakamlara çıktı, 102 bin lira olarak açıklandı' dedi.

Emeklilerin yaşadığı yoksulluğa dikkat çekerek, 'Emeklilerin beşi bir araya gelse bir zengin etmiyorlar. Emekliye verilen maaş, üç emekli birleşse iki emekliyi açlıktan kurtaramıyorlar.' ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek ve 'siyasi dolandırıcılar' eleştirisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dijital dolandırıcılık uyarısına atıfta bulunan Özel, söz konusu uyarıyı siyasete dönük eleştiriyle genişletti: 'Dijital dolandırıcılara dikkat de siyasi dolandırıcılara ne yapacağız?' dedi. İktidarı; emeklinin hakkını yemekle, işçiyi enflasyona ezdirmekle, çiftçiye destek ödemelerini geciktirmekle ve faiz lobilerine kaynak aktarmakla suçladı.

Özel ayrıca partiler arası geçişlere ve belediye başkanlarını baskı ve rüşvetle çekmeye çalışanlara karşı uyardı ve vatandaşları sandığa çağırdı.

İstanbul seçiminin yenilenmesi talebi

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, İstanbul'da 29 Mart Pazar günü yapılmasını istediği seçimde kaybederlerse görevi bırakacaklarını söyledi.

