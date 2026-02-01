Hamaney: ABD İran’a savaş başlatırsa bölgesel olur

İran dini lideri Ali Hamaney, Tahran'da İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümünde, ABD'nin savaş başlatması halinde bunun bölgesel olacağını söyledi.

İran dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen halk buluşmasında ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini değerlendirdi.

ABD'nin tehditleri ve Hamaney'in değerlendirmesi

Hamaney, ABD’nin zaman zaman kullandığı savaş söylemlerinin yeni olmadığını belirterek, geçmişte sık sık tehdidin dile getirildiğini ve "tüm seçenekler masada" ifadesinin kullanıldığını söyledi. Hamaney, "Şimdi de bu kişi sürekli olarak bölgeye uçak gemisi getirdiklerini ve benzeri iddiaları dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

"ABD başlatırsa savaş bölgesel olur"

"ABD’liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu savaşın bölgesel bir savaş olacağını bilmelidir" diyen Hamaney, İran halkının bu tür söylem ve tehditlerle korkutulamayacağını vurguladı. Hamaney, "Biz savaş başlatan taraf değiliz ve kimseye zulmetmek ya da herhangi bir ülkeye saldırmak istemiyoruz. Ancak İran halkı, kendisine saldıran ya da baskı uygulayanlara karşı sert ve güçlü bir karşılık verecektir." dedi.

İran milleti 'haddiniz değil' dedi

ABD ile İran arasındaki sorunun kökenine değinen Hamaney, bu çekişmenin yaklaşık 40 yıldır sürdüğünü belirterek sorunu iki kelimede özetledi: "ABD, İran’ı yutmak istiyor ve buna İran’ın onurlu milleti ve İslam Cumhuriyeti engel oluyor." Hamaney, "Bugün İran milleti de karşı tarafa haddiniz değil demiştir" ifadelerini kullandı.

Hamaney, İran’ın "petrolü, gazı, zengin madenleri ile stratejik ve coğrafi konumu" nedeniyle büyük güçlerin ilgisini çektiğini ve amaçlarının geçmişte olduğu gibi yeniden hakimiyet kurmak olduğunu söyledi.

Pehlevi dönemindeki düzeni geri istiyorlar

Hamaney, son olarak ABD’nin İran üzerindeki etkisini ve geçmişte yaklaşık 30 yıl boyunca kaynaklar ve siyasetin kontrolünün ellerinde olduğunu anlatarak, "Otuz yıl boyunca istedikleri gibi davrandılar. Sonra elleri kesildi. Bugün yeniden geri dönmek, Pehlevi dönemindeki düzeni kurmak istiyorlar" dedi. Hamaney, "İnsan hakları gibi söylemler ise yalnızca bahane" diye ekledi ve İran’ın kararlılıkla ayakta duracağını vurguladı.

