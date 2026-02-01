AK Parti Kayseri Teşkilatı İstişare Toplantısında

AK Parti Kayseri, Hulusi Akar ve il yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi; şehir projeleri ve birlik beraberlik vurgusu öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:50
AK Parti Kayseri Teşkilatı istişare toplantısında buluştu

AK Parti Kayseri Teşkilatı, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Yürütme Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantı gündemi ve vurgular

Toplantıda, Kayseri için yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Şehrin geleceğine yönelik atılacak adımlar ve devam eden projeler kapsamlı biçimde değerlendirildi. Katılımcılar arasında özellikle birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

İl Başkanı Okandan'ın açıklaması

Toplantı sonrası konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, toplantının amacını ve kararlılıklarını şu sözlerle özetledi:

"Bugün TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, yürütme kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla birlikte; kadim şehrimiz Kayseri’miz için birlik ve beraberlik içinde istişarelerde bulunduk. Kayseri’miz için aynı inanç ve kararlılıkla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantı, şehrin önceliklerine odaklanan yol haritalarının paylaşılması ve ortak hareket etme iradesinin pekiştirilmesiyle sona erdi.

