DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

CHP’li Başkan Göçer: "Partimizden İstifa Etmiyoruz, Mücadele Edeceğiz"

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, CHP disiplin sürecine tepki gösterdi; partiden ayrılmayacağını ve çıkar odaklarına karşı mücadele edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:53
CHP’li Başkan Göçer: "Partimizden İstifa Etmiyoruz, Mücadele Edeceğiz"

CHP’li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz"

Yazıhan Belediye Başkanı disiplin sürecine yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Malatya’nın Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, yürütülen süreç ve parti içi uygulamalara ilişkin Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Beyaz ile CHP’li meclis üyelerinin katıldığı açıklamada değerlendirmelerde bulundu.

Göçer, "İstifa etmesi gerekenler ilçeleri kaybedenlerdir. Biz partimizden istifa etmiyoruz. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Partiyi kendi şahsi çıkarları için kullananlara karşı da mücadele edeceğiz" dedi.

Programda ilk olarak konuşan Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Beyaz ile CHP’li Meclis Üyesi Abdullah Günhan, yürütülen tedbirli ihraç sürecinin durdurulmasını talep ederek Göçer’in yanında olduklarını belirtti.

Göçer, partideki başarısızlıklara dikkat çekerek, "On beş yıldır bu partide olup da bir şey yapamayanlar istifa etmelidir. Eğer bu partide istifa edecek biri varsa Battalgazi’yi kazanamayan, Yeşilyurt’u kazanamayanlar istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Disiplin kurulu kararında objektiflik beklediklerini söyleyen Göçer, "Eğer objektif davranılmazsa bunun sorumluluğu talimatla hareket edenlerdedir. Benim bir suçum varsa cezasını versinler. Altı milletvekili çıkaran bir ilin bugün bir milletvekiline düşmesinin hesabını vermesi gerekenler bellidir. Başarı, koltuğu korumak değil partiyi iktidara taşımaktır" dedi.

Genel Merkez ve il yönetiminin uzun süredir kendileriyle iletişim kurmadığını aktaran Göçer, "Anti-demokratik uygulamalara karşı sonuna kadar direneceğiz. Parti içinde olup da bu yanlışları dile getiremeyenlere yazıklar olsun" diye konuştu.

YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANI ABDULVAHAP GÖÇER, CHP TARAFINDAN HAKKINDA BAŞLATILAN DİSİPLİN SÜRECİNE...

YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANI ABDULVAHAP GÖÇER, CHP TARAFINDAN HAKKINDA BAŞLATILAN DİSİPLİN SÜRECİNE İLİŞKİN YAZIHAN MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI SABRİ BEYAZ VE CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİYLE BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTI.

YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANI ABDULVAHAP GÖÇER, CHP TARAFINDAN HAKKINDA BAŞLATILAN DİSİPLİN SÜRECİNE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Kırgızistan İlişkileri: Dastanbek Cumabekov ile Yalçın Topçu Görüşmesi
2
Atakum Meclisi'nde 12 Madde Oy Birliğiyle Komisyonlara Havale Edildi
3
AK Parti Eskişehir'e 8 bin 650 Yeni Üye: Üye Sayısı 98 bin 436'ya Yükseldi
4
AK Parti Mersin'de Üye Rekoru: 209 bin 40'a Ulaşıldı
5
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan Başkanlığında Toplandı
6
Hakan Fidan Lizbon'da Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu
7
Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları