CHP’li Başkan Göçer: "Partimizden İstifa Etmiyoruz, Mücadele Edeceğiz"

CHP’li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz"

Yazıhan Belediye Başkanı disiplin sürecine yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Malatya’nın Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, yürütülen süreç ve parti içi uygulamalara ilişkin Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Beyaz ile CHP’li meclis üyelerinin katıldığı açıklamada değerlendirmelerde bulundu.

Göçer, "İstifa etmesi gerekenler ilçeleri kaybedenlerdir. Biz partimizden istifa etmiyoruz. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Partiyi kendi şahsi çıkarları için kullananlara karşı da mücadele edeceğiz" dedi.

Programda ilk olarak konuşan Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Beyaz ile CHP’li Meclis Üyesi Abdullah Günhan, yürütülen tedbirli ihraç sürecinin durdurulmasını talep ederek Göçer’in yanında olduklarını belirtti.

Göçer, partideki başarısızlıklara dikkat çekerek, "On beş yıldır bu partide olup da bir şey yapamayanlar istifa etmelidir. Eğer bu partide istifa edecek biri varsa Battalgazi’yi kazanamayan, Yeşilyurt’u kazanamayanlar istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Disiplin kurulu kararında objektiflik beklediklerini söyleyen Göçer, "Eğer objektif davranılmazsa bunun sorumluluğu talimatla hareket edenlerdedir. Benim bir suçum varsa cezasını versinler. Altı milletvekili çıkaran bir ilin bugün bir milletvekiline düşmesinin hesabını vermesi gerekenler bellidir. Başarı, koltuğu korumak değil partiyi iktidara taşımaktır" dedi.

Genel Merkez ve il yönetiminin uzun süredir kendileriyle iletişim kurmadığını aktaran Göçer, "Anti-demokratik uygulamalara karşı sonuna kadar direneceğiz. Parti içinde olup da bu yanlışları dile getiremeyenlere yazıklar olsun" diye konuştu.

