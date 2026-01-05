Delcy Rodriguez Geçici Devlet Başkanı Olarak Yemin Etti — 3 Ocak ABD Operasyonu Sonrası OHAL

Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak operasyonu sonrası Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı olarak yemin etti; OHAL kararnamesi onaylandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:08
ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla New York'a kaçırdığı Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun hakim karşısına çıkmasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı olarak yemin etti.

Yemin töreni ve ifadeler

Yemin, Ulusal Meclis Başkanı ve kardeşi olan Jorge Rodriguez tarafından yaptırıldı. Rodriguez törende, Vatanımıza yönelik gayri meşru askeri saldırının ardından Venezuela halkının çektiği acılar nedeniyle üzüntüyle buradayım. Rehin alınan iki kahraman, Başkan Nicolas Maduro ve First Lady Cilia Flores’in kaçırılması nedeniyle kalbimde büyük bir acı var. Halkımızın refahını ve huzurunu sağlamak için bir dakika bile dinlenmeyeceğime yemin ederim. Bu zor zamanlarda Venezuela’yı ileriye taşımak için hep beraber yemin edelim dedi.

OHAL kararnamesi ve tutuklama yetkisi

Rodriguez, yemin töreni öncesinde devrik lider Maduro tarafından olağanüstü hal kapsamında yayımlanan ve ABD tarafından kaçırıldığı 3 Ocak'ta imzalanan Dış Karışıklık Durumu başlıklı kararnameyi onayladı. Kararname ile ABD saldırılarını destekleyenler ve teşvik edenler tutuklanarak yargılanacak.

Kararnamede, Ulusal, eyalet ve belediye polis teşkilatları, ABD’nin ülke topraklarına yönelik silahlı saldırısını teşvik eden veya destekleyen her türlü kişiyi, yargılanmak üzere, ulusal topraklar genelinde derhal arama ve yakalama işlemine tabi tutmalıdır ifadesi yer aldı.

Kararnamenin 90 gün yürürlükte kalacağı ve gerekmesi halinde 90 gün daha uzatılabileceği bildirildi. OHAL kapsamında çıkarılan kararname, ülke anayasasına 1999 yılında eklenen devlet başkanının 'ulusun, vatandaşların veya kurumların güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan' bir çatışma durumunda kararname çıkarılabileceğini belirten hükmün, ilk kez uygulanması olarak kayıtlara geçti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

