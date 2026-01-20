Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Toplantıları Sona Erdi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantıları Sona Erdi

Toplantı Detayları

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantılarının II. birleşimi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında, 20 Ocak Salı günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak mazeret dilekçeleri okundu ve ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talepleri görüşülerek karara bağlandı. Bazı gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı karara göre Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı 11 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te yapılmak üzere belirlendi.

