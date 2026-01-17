Diyarbakır'da MHP Sur İlçe Başkanlığı 'Terörsüz Türkiye'ye' Tam Destek

Diyarbakır'da MHP Sur İlçe Başkanlığı'ndan 'Terörsüz Türkiye'ye Tam Destek
Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi Sur İlçe Başkanlığı, düzenlediği toplantıda 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek vereceklerini vurguladı.
Toplantı ve değerlendirme
Sur ilçesinde teşkilat mensupları ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Sur'da yürütülen çalışmalar ele alındı. Mevcut durum değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi.
Toplantıda üyelerin görüş ve önerileri dinlendi; teşkilat içi birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.
Milli duruşa bağlılık
Toplantıda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu milli duruşun Sur'da en iyi şekilde temsiline devam edileceği ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verileceği belirtildi.
DİYARBAKIR’DA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ SUR İLÇE BAŞKANLIĞINDAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"YE TAM DESTEK VURGUSU.