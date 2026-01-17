Diyarbakır'da MHP Sur İlçe Başkanlığı 'Terörsüz Türkiye'ye' Tam Destek

MHP Sur İlçe Başkanlığı, düzenlenen değerlendirme toplantısında Devlet Bahçeli'nin milli duruşuna vurgu yaparak 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:33
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:33
Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi Sur İlçe Başkanlığı, düzenlediği toplantıda 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek vereceklerini vurguladı.

Toplantı ve değerlendirme

Sur ilçesinde teşkilat mensupları ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Sur'da yürütülen çalışmalar ele alındı. Mevcut durum değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi.

Toplantıda üyelerin görüş ve önerileri dinlendi; teşkilat içi birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Milli duruşa bağlılık

Toplantıda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu milli duruşun Sur'da en iyi şekilde temsiline devam edileceği ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verileceği belirtildi.

EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

