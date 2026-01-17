Kurtulmuş: Ayasofya milletin ve ümmetin malı oldu — Birlik Vakfı 40. yıl mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birlik Vakfı’nın 40’ıncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuştu. Tören Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı; program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, vakfın kuruluş dönemine dair kısa bir film gösterimiyle sürdü.

Törene katılanlar ve program

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı ve MTTB kurucu üyesi İsmail Kahraman, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte vakfın gençlik ve sivil toplum alanındaki rolüne vurgu yapıldı.

Kurtulmuş'un değerlendirmeleri

Kurtulmuş, Birlik Vakfı’nın Türkiye’de gençlik hareketleri ve sivil toplum açısından bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, "Birlik Vakfı’nın yapmış olduğu eski mitinglerde, gündeme getirdiği Türkiye kamuoyuna taşıdığı hangi konular varsa Allah’a çok şükür bu konuların hepsinin gerçekleşmiş olduğunu iftiharla görüyoruz" dedi.

Milli Türk Talebe Birliği kökenine atıf yapan Kurtulmuş, Kıbrıs davası ve mesleki eğitimdeki dönüşümlere ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Konuşmasında özellikle Ayasofya sürecine değinerek şunları söyledi: "Allah’a çok şükür çoğumuzun gençlik hayali olan o ideal, fevkalade güzel bir şekilde, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve hiç tereddüte mahal bırakmayan kararlı liderliği ile aşıldı. Ayasofya milletin ve ümmetin malı oldu. Milletin hizmetkarı olmaya devam ediyor."

Gelecek vizyonu

Kurtulmuş, Türkiye’nin ağır sanayi hamlesi ve gençlik vizyonuna da değinerek, MTTB gençliğinin bu hedefleri beslediğini söyledi. Sözlerini, ülkenin uluslararası alanda adil ve eşitlikçi bir düzenin inşasında öncülük etmesi gerektiği vurgusuyla sürdürdü: "Esas hedef, yeryüzünde adil, hakkaniyetli, eşitlikçi bir küresel sistemin kurulması için Türkiye’nin öncülük yapmasıdır."

Meclis Başkanı ayrıca, medeniyet ve tarihsel tecrübenin sivil toplum ile devlet aklı arasındaki köprü oluşturduğunu belirterek, Milli Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı’nın bu köprünün en sağlam ayaklarından olduğuna dikkat çekti. Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde iddia, irade ve istikamet sahibi gençlerin Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağına dair ümitlerini dile getirdi.

