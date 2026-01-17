Hamaney: Protestolarda Binlerce Kişi Öldü — İran'da İnternet Kısmen Geri Döndü

Ayetullah Ali Hamaney, son protestolarda binlerce kişinin öldüğünü kabul etti; internet kısmen geri geldi, toplam ölüm sayısı 3 bin 90 olarak bildirildi.

Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da halka hitap ederek son protestolarda binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kamuoyu önünde kabul etti.

Hamaney'in Açıklamaları

Hamaney, konuşmasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanlar, iki haftadan uzun süren ve İran’ı sarsan protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü" dedi. ABD ve İsrail'i şiddet olaylarına doğrudan karışmakla suçlayan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı "suçlu" olarak nitelendirdi.

Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü: "Son fitne bir Amerikan fitnesiydi ve ABD’nin hedefi İran’ı yutmaktı. ABD Başkanını İran milletine verdiği zararlar, can kayıpları ve yönelttiği iftiralar nedeniyle suçlu görüyoruz. İran karşıtı son ayaklanma, ABD Başkanı’nın bizzat müdahil olması bakımından farklıydı".

Hamaney ayrıca, İran'ın sınırlarının ötesinde gerilimi tırmandırmaktan kaçınacaklarını, ancak sorumluların sonuçlarıyla yüzleşeceğini belirtti: "Ülkeyi savaşa sürüklemeyeceğiz, ancak yerli veya uluslararası suçluların cezasız kalmasına da izin vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle İran milleti, tıpkı isyanın belini kırdığı gibi isyancıların da belini kıracaktır".

İnternet ve İletişim Durumu

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle uygulanan internet kesintisi bugün kısmen hafifletildi. İran medyası, bazı kullanıcılar için internet hizmetinin yeniden sağlandığını ve SMS hizmetinin de yeniden aktif hale getirildiğini bildirdi.

İnternet gözlem grubu NetBlocks, "İran’da 200 saatlik kesintinin ardından bu sabah internet bağlantısında çok hafif bir artış gözlemlendi" açıklamasında bulundu. Bağlantının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 2'si civarında olduğu ifade edildi.

Ülkedeki protestolar sırasında güvenlik güçleri, protestocular ve tarafsız siviller dahil 3 bin 90 kişi hayatını kaybetmişti.

