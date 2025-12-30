DOLAR
Emine Erdoğan’dan KKTC’ye Kompost Makinesi Hediye

Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’a kompost makinesi hediye etti; makine Cumhurbaşkanlığı’na kurulacak ve yeşil atıklar değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’a kompost makinesi hediye etti.

Nilden Bektaş Erhürman, Emine Erdoğan’ın hediyesi olan kompost makinesinin bugün teslim alındığını duyurdu. Görüşmede, kendisinin çevre mühendisi olduğunu öğrenen Emine Erdoğan’ın bu değere dikkat çekerek makineyi hediye etmek istediğini ifade ettiğini aktardı.

Nilden Bektaş Erhürman, Emine Erdoğan’a gönülden teşekkür ettiklerini söyledi ve söz konusu makinenin KKTC Cumhurbaşkanlığı’na kurulacağını belirtti. Kurulumla birlikte oluşan yeşil atıklar kompostlaştırılarak geri kazanılacak ve elde edilen kompost bahçede gübre olarak kullanılacak.

Çevre çalışmaları için süreci önce bulundukları yerden başlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, çevre adına daha pek çok çalışmanın yolda olduğunu ifade etti.

