Zelenskiy: Ocak'ta İmzalanmaya Hazır Belgeler — Putin ile Her Formatta Görüşmeye Hazırım

Müzakerelerde yol haritası ve takvim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşması sürecine ilişkin açıklama yaparak, "Ocak ayında imzalanmaya hazır olacak belgeler var" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, söz konusu belgelerin imzalanmasının tarafların iradesine bağlı olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, müzakereleri ilerletmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Açıklamasında, "Putin ile her türlü toplantı formatına hazırım" dedi ve bu görüşmeye yönelik çekincelerin Rus tarafında olmaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası koordinasyon ve belge detayları

Ukrayna lideri ayrıca, "Ocak ayında Avrupa, ABD ve Ukrayna liderlerinin ortak bir toplantı yapma fırsatı olduğuna inanıyoruz. Ruslarla bir toplantı yapma konusunu gündeme getirdik. Başkan Trump ve Avrupalı liderlere söyledim ve şimdi tekrar teyit ediyorum: Putin ile her türlü toplantı formatına hazırım. Toplantımızın formatından korkmuyorum. Önemli olan Rusların korkmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Şu anda müzakere aşamasında olan altıncı belgenin, barış anlaşması ve güvenlik garantilerinin uygulanmasına yönelik adım adım bir plan olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Altıncı belge tam olarak tartışmaya sunduğumuz plandır" dedi.

Zelenskiy, 16 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan görüşmelerin ardından savaşın sona erdirilmesiyle ilgili beş belgenin tartışıldığını, bunlardan bazılarının güvenlik garantileriyle, bazılarının ise savaş sonrası toparlanmayla ilgili olduğunu kaydetti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, RUSYA İLE BARIŞ ANLAŞMASI KAPSAMINDA BAZI BELGELERİN İMZALANACAĞI TARİH HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "OCAK AYINDA İMZALANMAYA HAZIR OLACAK BELGELER VAR" İFADELERİNİ KULLANARAK, "PUTİN İLE HER TÜRLÜ TOPLANTI FORMATINA HAZIRIM" DEDİ.