Erdoğan: İsrail’in Somaliland Kararı Gayrimeşru — Türkiye Somali’nin Yanında

Erdoğan, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını gayrimeşru ilan etti; Türkiye'nin Somali ile enerji, savunma, uzay ve insani projelerde işbirliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:57
Erdoğan: İsrail’in Somaliland’i tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez

Görüşme ve ilişkilerin temeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, Somali ile ilişkilerin köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayandığını belirterek, 2026’da diplomatik ilişkilerin tesisinin 60’ıncı yılının idrak edileceğini söyledi. 2011 yılında Başbakanlığı döneminde kuraklıkla mücadele eden Somali’ye başlatılan insani yardım kampanyasına atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının bu dönemde pekiştiğini vurguladı.

Güvenlik, reform ve yerel seçimler

Erdoğan, Somali’de güvenlikte ciddi iyileşme sağlandığını ifade ederek, Türkiye’nin Somali’nin terörle mücadelesine eğitim ve ekipman desteği verdiğini söyledi. Somali ulusal ordusuna verilen eğitimler ve ekipman desteğinin teröre karşı Somali’nin yanında olunduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, güvenlik ortamındaki iyileşmenin siyaset alanında reformlara zemin oluşturduğunu ve 25 Aralık tarihinde Benadir idari bölgesinde, başkent Mogadişu’nun da dahil olduğu yerel seçimlerin uzun süre sonra yapıldığını hatırlattı.

Enerji ve deniz araştırmaları

Erdoğan, Somali ile enerji alanındaki işbirliğinin giderek güçlendiğini kaydetti. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin Somali deniz alanlarında 9 ay süren araştırma faaliyeti yürüttüğünü ve 4 bin 465 km²lik alanda çalışmalar yapıldığını belirtti. Bu çalışmaların ardından 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planladıklarını, sondaj faaliyetlerinin Somali halkının refahına katkı sağlayacağını söyledi.

Yeni sondaj gemileri ve balıkçılık işbirliği

Türkiye’nin filoya iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil ettiğini açıklayan Erdoğan, gemilerin isimlerinin Çağrı Bey ve Yıldırım olduğunu, birinin Somali açıklarında diğerinin Karadeniz’de görev yapacağını bildirdi. Bu ilavelerle Türkiye’nin dünyanın dördüncü büyük filolarından birine sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca balıkçılık alanında imzalanan anlaşma ile Somali’nin teknik kapasitesinin geliştirilmesine destek verileceğini ve kaçak avlanma ile mücadele edileceğini söyledi.

Uzay limanı projesi

Erdoğan, Somali ile uzay alanında tarihi nitelikte bir işbirliği başlattıklarını belirtti. İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali’de uzay limanı kurmayı öngördüklerini, 3 fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesinin tamamlandığını ve Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başlandığını ifade etti. Projenin uzay fırlatma ve uydu teknolojileri alanında önemli bir altyapı oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Tüm bu projelerde Türk Kızılay, TİKA ve AFAD başta olmak üzere ilgili kuruluşların Somali’ye desteğinin sürdüğünü belirtti.

İsrail’in Somaliland kararı ve Türkiye’nin tavrı

Erdoğan, toplantıda şu ifadeyi kullandı: "Somali’nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir. İsrail’in Somaliland’i tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez".

Erdoğan, Netanyahu hükümetini eleştirerek, elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan hükümetin bölgeye yönelik saldırılarının ardından Afrika Boynuzu’nu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi. Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Liginin de İsrail’in kararını reddeden açıklamalar yaptığını aktardı. Ayrıca Amerikan Başkanı Trump’ın ilk beyanatını da olumlu bulduğunu belirtti.

Erdoğan, tüm bu açıklamaların Somali’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaptığını, Türkiye’nin tavrının tamamen ilkesel olduğunu ve çözüme hizmet etmeyen her adımın sorunu derinleştireceğini söyledi. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararların tüm Somalilerin iradesini yansıtacak şekilde alınması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan sözlerini, Somalili kardeşlerinin birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceklerine inandığını belirterek tamamladı.

