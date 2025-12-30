Rubio ile Al Suud Kritik Telefon Görüşmesi: Suudi-BAE Gerilimi Masaya Yatırıldı

Gerilim, Mukalla bombalaması ve bölgesel güvenlik ele alındı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yükselen gerilimin ardından yapıldı.

Taraflar görüşmede, Suudi Arabistan-BAE gerilimi, bölgesel güvenlik ve istikrarı etkileyen gelişmeleri tartıştı. Görüşme, özellikle Yemen'in liman kenti Mukalla üzerinde yaşanan son olayların ardından önem kazandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, BAE kaynaklı olduğu öne sürülen Fucayra Limanı'ndan gelen 2 gemi nedeniyle Mukalla'yı bombaladığını açıkladı. Koalisyon iddialarına göre, gemiler Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan resmi izin alınmaksızın cumartesi ve pazar günleri Mukalla'ya girdi.

Koalisyon açıklamalarında, gemilerin takip sistemlerinin devre dışı bırakıldığı ve gemilerin Hadramut ile Al-Mahra'da Güney Geçiş Konseyi güçlerini desteklemek amacıyla büyük miktarda silah ve savaş aracı indirdiği belirtildi. Bu gelişmeler üzerine Mukalla'ya yönelik bombalama gerçekleştirildi.

Öte yandan, BAE Savunma Bakanlığı daha önce Yemen'deki askeri varlığını 2019 yılında sona erdirdiğini ve ülkede kalan tek güç olan terörle mücadele birimlerinin görevini gönüllü olarak sonlandırdığını açıklamıştı.

