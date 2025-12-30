DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,46 0,06%
ALTIN
6.027,71 -0,89%
BITCOIN
3.793.052,33 -1,45%

Rubio ile Al Suud Kritik Telefon Görüşmesi: Suudi-BAE Gerilimi Masaya Yatırıldı

Marco Rubio, Faysal bin Ferhan Al Suud ile Suudi-BAE gerilimini, Mukalla saldırılarını ve bölgesel güvenliği ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:25
Rubio ile Al Suud Kritik Telefon Görüşmesi: Suudi-BAE Gerilimi Masaya Yatırıldı

Rubio ile Al Suud Kritik Telefon Görüşmesi: Suudi-BAE Gerilimi Masaya Yatırıldı

Gerilim, Mukalla bombalaması ve bölgesel güvenlik ele alındı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yükselen gerilimin ardından yapıldı.

Taraflar görüşmede, Suudi Arabistan-BAE gerilimi, bölgesel güvenlik ve istikrarı etkileyen gelişmeleri tartıştı. Görüşme, özellikle Yemen'in liman kenti Mukalla üzerinde yaşanan son olayların ardından önem kazandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, BAE kaynaklı olduğu öne sürülen Fucayra Limanı'ndan gelen 2 gemi nedeniyle Mukalla'yı bombaladığını açıkladı. Koalisyon iddialarına göre, gemiler Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan resmi izin alınmaksızın cumartesi ve pazar günleri Mukalla'ya girdi.

Koalisyon açıklamalarında, gemilerin takip sistemlerinin devre dışı bırakıldığı ve gemilerin Hadramut ile Al-Mahra'da Güney Geçiş Konseyi güçlerini desteklemek amacıyla büyük miktarda silah ve savaş aracı indirdiği belirtildi. Bu gelişmeler üzerine Mukalla'ya yönelik bombalama gerçekleştirildi.

Öte yandan, BAE Savunma Bakanlığı daha önce Yemen'deki askeri varlığını 2019 yılında sona erdirdiğini ve ülkede kalan tek güç olan terörle mücadele birimlerinin görevini gönüllü olarak sonlandırdığını açıklamıştı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBİO, SUUDİ ARABİSTAN-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) ARASINDA...

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBİO, SUUDİ ARABİSTAN-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) ARASINDA YÜKSELEN TANSİYONUN ARDINDAN SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI FAYSAL BİN FERHAN AL SUUD İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahmud: Netanyahu’nun Tavrı Kabul Edilemez — Türkiye-Somali Enerji İşbirliği
2
Emine Erdoğan’dan KKTC’ye Kompost Makinesi Hediye
3
Rubio ile Al Suud Kritik Telefon Görüşmesi: Suudi-BAE Gerilimi Masaya Yatırıldı
4
Erdoğan: İsrail’in Somaliland Kararı Gayrimeşru — Türkiye Somali’nin Yanında
5
AK Parti Odunpazarı'nda Yeni Yürütme Kurulu Açıklandı
6
Kremlin: Peskov — Ukrayna'nın saldırı girişimi müzakerelerde Rusya'nın tutumunu sertleştirecek
7
Lukaşenko, Yeni Yıl Öncesi 22 Mahkumu Affetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları