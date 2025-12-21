DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.771.588,98 0,12%

Epstein Belgelerinde 'Trump Sansürü' İddiası: 16 Fotoğraf Erişimden Kaldırıldı

Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Epstein belgelerinden yaklaşık 16 fotoğrafın, aralarında Trump imzalı 22.500 dolarlık çek fotoğrafı ve Trump fotoğrafı bulunan görselin erişimden kaldırıldığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:46
Epstein Belgelerinde 'Trump Sansürü' İddiası: 16 Fotoğraf Erişimden Kaldırıldı

Epstein Belgelerinde 'Trump Sansürü' İddiası: 16 Fotoğraf Erişimden Kaldırıldı

ABD basını, Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein soruşturma dosyasına ait belgeler arasında yer alan bazı fotoğrafların daha sonra erişimden kaldırıldığını öne sürdü. The New York Times, NPR ve Associated Press'in haberlerine göre, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde bulunan yaklaşık 16 fotoğraf artık erişilemez durumda.

Hangi belgeler kaldırıldı?

Haberlere göre erişimden kaldırılan materyaller arasında, bir masada görülen Donald Trump fotoğrafı ile birlikte, müstehcen içerikli çeşitli sanat eserleri ve ayrıca Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafı yer alıyor.

Bu gelişme, yayımlanan belgelerde yer alan diğer çarpıcı görüntüler ışığında sansür tartışmalarını alevlendirdi. Söz konusu iddialar üzerine ABD Adalet Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Epstein Kütüphanesi'nden açıklama

Belgelerin yayımlandığı "Epstein Kütüphanesi" sitesinde yer alan açıklamada, kişisel gizliliğin korunmasına vurgu yapıldı. Açıklamada, Kongre'nin belirlediği son tarih dikkate alınarak mağdurlar ve diğer özel şahıslarla ilgili kişisel bilgileri incelemek, düzenlemek ve hassas materyallerin ifşa edilmesini önlemek için "tüm makul çabaların gösterildiği" belirtildi.

Ayrıca yayımlanan belgelerin hacmi nedeniyle internet sitesinde kişisel olarak tanımlanabilecek bilgi ve belgelerin yer alabileceği hatırlatıldı ve "Yayınlanmaması gereken herhangi bir bilginin tespit edilmesi durumunda, sorunu en kısa sürede düzeltmemiz için derhal bizimle iletişime geçin" denildi.

Belgelerin yayımlanması ve kamuoyundaki yankılar

Geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyuna açılmasını öngören yasa tasarısını imzalamasının ardından, Adalet Bakanlığı Epstein'in soruşturma dosyasındaki binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayımlamıştı.

Yayımlanan belgeler arasında; 2009 yılında hayatını kaybeden pop yıldızı Michael Jackson, Rolling Stones vokali Mick Jagger, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Kevin Spacey ile oyuncu ve komedyen Chris Tucker gibi isimlere ait fotoğraflar ve bağlantılar yer almış, Epstein'in siyaset ve sanat dünyasıyla olduğu iddia edilen ilişkileri yeniden gündeme taşınmıştı.

Gelişmelerin ardından, erişime kaldırıldığı iddia edilen fotoğrafların kapsamı ve gerekçesine ilişkin net bir açıklama bekleniyor.

ABD BASINI, ADALET BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI JEFFREY EPSTEİN İLE İLGİLİ BELGELER ARASINDA...

ABD BASINI, ADALET BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI JEFFREY EPSTEİN İLE İLGİLİ BELGELER ARASINDA "TRUMP'IN FOTOĞRAFININ BİR MASADA GÖRÜLDÜĞÜ GÖRSEL İLE TRUMP TARAFINDAN İMZALANMIŞ 22 BİN 500 DOLARLIK BİR ÇEK FOTOĞRAFININ" DA BULUNDUĞU YAKLAŞIK 16 FOTOĞRAFIN ERİŞİMDEN KALDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ.

ABD BASINI, ADALET BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI JEFFREY EPSTEİN İLE İLGİLİ BELGELER ARASINDA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Epstein Belgelerinde 'Trump Sansürü' İddiası: 16 Fotoğraf Erişimden Kaldırıldı
2
Hakan Fidan: Miami'deki Gazze Görüşmesinde Varılan Mutabakatlar 'Umut Verici'
3
Tunç: Tepebaşı'ndaki su kesintisi ihmalkârlık ve ciddiyetsizlik
4
Özgür Özel'den Edirne Uyarısı: 'Meriç'ten Dedeağaç'a Kaçışa İzin Vermeyin'
5
CHP Lideri Özgür Özel'in Edirne Mitinginde Yunanistan-Bulgaristan Övgüsü ve Türkiye Eleştirisi
6
Zelenskiy: Kontrolümüzde Olmayan Bölgelerde Seçim Düzenlenmeyecek
7
Van TSO'da 'Türkiye’de Barış Nasıl Tesis Edilir?' Söyleşisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025