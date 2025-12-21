Epstein Belgelerinde 'Trump Sansürü' İddiası: 16 Fotoğraf Erişimden Kaldırıldı

ABD basını, Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein soruşturma dosyasına ait belgeler arasında yer alan bazı fotoğrafların daha sonra erişimden kaldırıldığını öne sürdü. The New York Times, NPR ve Associated Press'in haberlerine göre, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde bulunan yaklaşık 16 fotoğraf artık erişilemez durumda.

Hangi belgeler kaldırıldı?

Haberlere göre erişimden kaldırılan materyaller arasında, bir masada görülen Donald Trump fotoğrafı ile birlikte, müstehcen içerikli çeşitli sanat eserleri ve ayrıca Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafı yer alıyor.

Bu gelişme, yayımlanan belgelerde yer alan diğer çarpıcı görüntüler ışığında sansür tartışmalarını alevlendirdi. Söz konusu iddialar üzerine ABD Adalet Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Epstein Kütüphanesi'nden açıklama

Belgelerin yayımlandığı "Epstein Kütüphanesi" sitesinde yer alan açıklamada, kişisel gizliliğin korunmasına vurgu yapıldı. Açıklamada, Kongre'nin belirlediği son tarih dikkate alınarak mağdurlar ve diğer özel şahıslarla ilgili kişisel bilgileri incelemek, düzenlemek ve hassas materyallerin ifşa edilmesini önlemek için "tüm makul çabaların gösterildiği" belirtildi.

Ayrıca yayımlanan belgelerin hacmi nedeniyle internet sitesinde kişisel olarak tanımlanabilecek bilgi ve belgelerin yer alabileceği hatırlatıldı ve "Yayınlanmaması gereken herhangi bir bilginin tespit edilmesi durumunda, sorunu en kısa sürede düzeltmemiz için derhal bizimle iletişime geçin" denildi.

Belgelerin yayımlanması ve kamuoyundaki yankılar

Geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyuna açılmasını öngören yasa tasarısını imzalamasının ardından, Adalet Bakanlığı Epstein'in soruşturma dosyasındaki binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayımlamıştı.

Yayımlanan belgeler arasında; 2009 yılında hayatını kaybeden pop yıldızı Michael Jackson, Rolling Stones vokali Mick Jagger, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Kevin Spacey ile oyuncu ve komedyen Chris Tucker gibi isimlere ait fotoğraflar ve bağlantılar yer almış, Epstein'in siyaset ve sanat dünyasıyla olduğu iddia edilen ilişkileri yeniden gündeme taşınmıştı.

Gelişmelerin ardından, erişime kaldırıldığı iddia edilen fotoğrafların kapsamı ve gerekçesine ilişkin net bir açıklama bekleniyor.

