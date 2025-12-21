Witkoff: Gazze İkinci Aşama İçin Önümüzdeki Haftalarda Ek İstişareler Yapılacak

Toplantı ve katılımcılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Miami’de gerçekleştirilen Gazze toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty katıldı.

Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri olarak, Gazze ateşkesinin birinci aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek üzere Miami’de bir araya geldik. Birinci aşama; insani yardımın genişletilmesi, esirlerin naaşlarının iadesi, kısmi kuvvet çekilmeleri ve çatışmaların azaltılması dahil olmak üzere ilerlemeler sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

İkinci aşama ve hedefler

Witkoff, ikinci aşamaya ilişkin görüşmelerde öne çıkan başlıkları şöyle aktardı: "İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerimizde, sivilleri koruyacak ve kamu düzenini sürdürecek, birleşik bir Gazzeli otorite altında Gazze’de bir yönetim organının oluşturulmasının sağlanmasını vurguladık. Ayrıca, Gazze’nin toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah açısından hayati öneme sahip olan; ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirme ve enerji, su ile diğer ortak kaynaklarda iş birliği dâhil bölgesel entegrasyon tedbirlerini ele aldık."

"Başkan’ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz", Witkoff açıklamasında bu vurguyu öne çıkardı.

Geçiş yönetimi ve izleme

Witkoff, Gazze’de kısa vadede Barış Kurulu şeklinde bir geçiş yönetiminin kurulmasına dikkat çekti. "Gazzeli kurumlar ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde, kademelendirme, koordinasyon ve etkili izleme süreçlerinin önemini vurgulayarak, Gazze için Kapsamlı Barış Planı’nın aşamalı uygulanmasındaki bir sonraki adımları gözden geçirdik," dedi.

Witkoff ayrıca, "tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" ve "İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişareler devam edecektir" ifadeleriyle sürecin yakın takip edileceğini belirtti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF, MİAMİ’DE DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN KATILDIĞI GAZZE TOPLANTISINA İLİŞKİN, "GAZZE İÇİN KAPSAMLI BARIŞ PLANI’NIN AŞAMALI UYGULANMASINDAKİ BİR SONRAKİ ADIMLARI GÖZDEN GEÇİRDİK. BAŞKAN’IN 20 MADDELİK BARIŞ PLANININ TAMAMINA OLAN TAM BAĞLILIĞIMIZI YENİDEN TEYİT EDİYOR VE TÜM TARAFLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ. İKİNCİ AŞAMANIN UYGULANMASINI İLERLETMEK AMACIYLA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA EK İSTİŞARELER DEVAM EDECEKTİR" DEDİ. (EPA-ARŞİV)