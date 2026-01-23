Erdoğan, Balkan Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan dışişleri bakanlarını kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’ın dışişleri bakanlarını kabul etti.

Kabulde kimler yer aldı

Toplantıda; Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan dışişleri bakanları hazır bulundu.

Resmi kabul, bölgesel diplomasi ve ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

