Erdoğan, Balkan Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’ın dışişleri bakanlarını kabul etti.
Kabulde kimler yer aldı
Toplantıda; Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan dışişleri bakanları hazır bulundu.
Resmi kabul, bölgesel diplomasi ve ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirildi.
