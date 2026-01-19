Erdoğan: Suriye Anlaşmasından Halk Memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Suriye anlaşmasını değerlendirerek halkın memnuniyetine ve 'taşeron' vurgusuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:31
Erdoğan: Suriye Anlaşmasından Halk Memnun

Erdoğan: Suriye Anlaşmasından Halk Memnun

Kabine toplantısı sonrası değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor"

Erdoğan'ın sözleri, toplantı sonrası yapılan değerlendirmenin öne çıkan ifadesi olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Suriye Anlaşmasından Halk Memnun
2
Başkan Gündüz: Cumhurbaşkanımız Dünyaya Yön Veren Küresel Liderdir
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzede Aileye Yeni Ev Ziyareti
4
Erdoğan'dan Birlik Vurgusu: 'Bizim Türk, Kürt, Arap...'
5
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım sürecini sürdürüyor
6
Sivas’ta Kuzey Çevreyolu 2026 Yatırım Programına Alındı
7
Beştepe'de Kabine Toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları