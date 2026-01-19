Erdoğan: Suriye Anlaşmasından Halk Memnun
Kabine toplantısı sonrası değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
"Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor"
Erdoğan'ın sözleri, toplantı sonrası yapılan değerlendirmenin öne çıkan ifadesi olarak kayda geçti.
