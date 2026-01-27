Erdoğan'dan uyarı: İstismarcılara prim vermeyin, fitne ve nefrete itibar etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumda ayrışma ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara karşı uyarıda bulundu. "İstismarcılara prim vermeyin, fitneyi, fesadı, ayrışmayı ve nefreti körüklemeye çalışanlara lütfen itibar etmeyin".

"Türkiye’nin destekleriyle Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça bölgemizde artık çok farklı rüzgârlar esecek" ifadelerini kullanan Erdoğan, bölgesel toparlanmanın önemine vurgu yaptı.

"Altı yüz bini ülkemizden olmak üzere milyonlarca Suriyeli muhacir vatanlarına tekrar geri döndü" diyerek geri dönüşlerin boyutuna dikkat çekti.

"Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garanti altına alındığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" sözleriyle Kürtlerin haklarına ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

"Türkiye sadece sınırlarının ötesinde değil, dünyanın hiçbir yerinde dost ve kardeşlerinin sıkıntı çekmesine kayıtsız kalmaz, seyirci kalmaz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin sorumluluk anlayışını yineledi.

