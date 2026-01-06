Erdoğan: Eğitim Altyapısı Üretim Kapasitesinin Kaynağı

Beştepe'de Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı'nda açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim kapasitesinin kaynaklarından biri ifade ettiğim gibi eğitim altyapısıdır. Bu eğitim sistemimiz maalesef 28 Şubat döneminin adaletsizliği sebebiyle çok ağır"