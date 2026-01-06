Erdoğan: Eğitim Altyapısı Üretim Kapasitesinin Kaynağı

Beştepe'de Genç İstihdam Hamlesi-Güç tanıtımında Erdoğan, eğitim altyapısının üretim kapasitesi için kritik olduğunu ve 28 Şubat döneminin adaletsizliğinin sistemi ağırlaştırdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:59
Beştepe'de Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı'nda açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı'nda konuştu.

"Üretim kapasitesinin kaynaklarından biri ifade ettiğim gibi eğitim altyapısıdır. Bu eğitim sistemimiz maalesef 28 Şubat döneminin adaletsizliği sebebiyle çok ağır"

Erdoğan, konuşmasında eğitim altyapısının üretim kapasitesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. 28 Şubat döneminin yarattığı adaletsizliklerin eğitim sistemini zorladığı ve bunun ekonomik üretime olumsuz yansıdığına dikkat çekti.

