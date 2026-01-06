Erdoğan: Genç İstihdam Hamlesiyle Ekonomik ve Sosyal Kalkınma

Erdoğan, Beştepe’deki Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı’nda genç istihdamı ve sosyal kalkınmayı vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:38
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında genç istihdamının önemine dikkat çekerek programa ilişkin hedef ve destek mekanizmalarının istihdamı güçlendirmeye odaklandığını ifade etti.

Program kapsamında sunulan uygulama ve projelerin gençlerin işgücüne katılımını artırmayı amaçladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumun tüm kesimlerinin refah ve istikrar azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle ekonomik kalkınmayı sosyal Kalkınma ile birlikte sürdürdük"

