Erdoğan, Mirziyoyev’i Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.

Karşılama Töreni

Protokol çerçevesinde gerçekleşen karşılama töreninde resmi selamlaşma ve heyet tanışmaları yapıldı. Tören, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan bir atmosferde sürdü.

İkili İlişkilere Yansımalar

Karşılama, Türkiye ve Özbekistan arasındaki siyasi ve ekonomik diyaloğun güçlendirilmesine işaret ediyor. Tarafların sürdürdüğü görüşmelerin ikili iş birliği ve bölgesel konulara katkı sağlaması bekleniyor.

Erdoğan ve Mirziyoyev'in temasları, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma potansiyeli taşıyor.

