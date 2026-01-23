Erdoğan İstanbul’da Balkan Barış Platformu üyelerini kabul etti

İkili ilişkiler ve bölgesel işbirliği masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini İstanbul’da kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Kabulde yer alan isimler arasında Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella-Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun İstanbul’da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara katkıları için teşekkür etti. Toplantıda sınır güvenliği, enerji, teknoloji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleştirilen istişarelerin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, dünyanın ve bölgenin çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin önem kazandığını ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini ve Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere barış odaklı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BALKAN BARIŞ PLATFORMU ÜYELERİNİ İSTANBUL’DA KABUL ETTİ.