Erdoğan İstanbul’da Balkan Barış Platformu Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini İstanbul’da kabul ederek ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:53
Erdoğan İstanbul’da Balkan Barış Platformu Üyelerini Kabul Etti

Erdoğan İstanbul’da Balkan Barış Platformu üyelerini kabul etti

İkili ilişkiler ve bölgesel işbirliği masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini İstanbul’da kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Kabulde yer alan isimler arasında Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella-Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun İstanbul’da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara katkıları için teşekkür etti. Toplantıda sınır güvenliği, enerji, teknoloji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleştirilen istişarelerin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, dünyanın ve bölgenin çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin önem kazandığını ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini ve Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere barış odaklı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BALKAN BARIŞ PLATFORMU ÜYELERİNİ İSTANBUL’DA KABUL...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BALKAN BARIŞ PLATFORMU ÜYELERİNİ İSTANBUL’DA KABUL ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin’den CHP ve İBB’ye Kreş Tepkisi: "Erkekseniz gelin kapatın" Sözleri Hukuk Devletiyle Bağdaşmaz
2
Büyükataman: Emekliler için Temmuz işareti
3
Trump: Gazze Barış Kurulu Kuruldu, 20 Maddelik Plan Yeni Aşamada
4
Ankara’daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Libya Askeri Heyetinin Cenazeleri Ülkelerine Getirildi
5
Bakan Göktaş İBB Kreşindeki İstismar İddiasında Aileyi Ziyaret Etti
6
Bayraktaroğlu Brüksel'de: NATO Genelkurmay Başkanlarıyla İkili Görüşmeler
7
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Brüksel'de Gürcü ve Japon Mevkidaşlarıyla Görüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları