Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı; 21 pare top atışı ve milli marşlar çalındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:11
Tören Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı'nın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Tinubu'ya protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Tören alanında iki liderin yerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba Asker’ diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Tinubu, merdivenlerde Türkiye ve Nijerya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Görüşmeler ve Katılımcılar

Erdoğan ve Tinubu, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin sonrasında iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Törende; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sohbet Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

